Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прессуют Виталика. После такого могут и год и два не выдавать земли под застройку
поданы первые заявления о преступлении в НАБУ и ГБР в отношении Виталия Кличко. Подписывал земельные сделки без решения Киевсовета. В ближайшие дни будут поданы новые заявления"
В тексте заявления указано, что речь о сделке с ООО "Роялти Тетрабуд", которая получила 0,14 га земли на проспекте Победы для строительства и эксплуатации жилого дома. В 2007 году Киевский горсовет своим решением передал участок в кратковременную аренду, после чего соответствующий договор подписан не был. Документ только в 2014 году подписал мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на то, что срок действия решений городского совета на тот момент давно истек.
"Прошу внести в ЕРДР сведения про уголовные правонарушения, в частности, предусмотренные статьей 364 УК Украины, возможно совершенные Виталием Кличко и другими лицами, которые действовали по его указанию или в соучастии с ним. Начать соответствующее досудебное расследование",
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
не важно. Меня Прохожий перевоспитывал, говорил, налоги надо платить. Вот я и призадумался, что сколько их не плати, таким ЦИКавым людям всё равно будет мало. Самая большая средняя зарплата в мире-в Нью-Йорке, около 6500...а эти -по десяточке , в Украине.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s