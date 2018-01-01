поданы первые заявления о преступлении в НАБУ и ГБР в отношении Виталия Кличко. Подписывал земельные сделки без решения Киевсовета. В ближайшие дни будут поданы новые заявления"



В тексте заявления указано, что речь о сделке с ООО "Роялти Тетрабуд", которая получила 0,14 га земли на проспекте Победы для строительства и эксплуатации жилого дома. В 2007 году Киевский горсовет своим решением передал участок в кратковременную аренду, после чего соответствующий договор подписан не был. Документ только в 2014 году подписал мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на то, что срок действия решений городского совета на тот момент давно истек.



"Прошу внести в ЕРДР сведения про уголовные правонарушения, в частности, предусмотренные статьей 364 УК Украины, возможно совершенные Виталием Кличко и другими лицами, которые действовали по его указанию или в соучастии с ним. Начать соответствующее досудебное расследование",