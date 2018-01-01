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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1343134413451346

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 189
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:27

  zzzzzz написав:http://forum.domik.ua/dom-22-zhk-evrika-t30710-840.html#p1915560

Аркаду шатают

План "Шатун", Петя давно о нем предупреждал)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:59

  Первый написав:
  antey1969 написав:
  TylerTruman_ написав:сумніваюсь, що інвестори, т.я. все рівно що пиляти гілку на якій сидиш, ... раніше уже клеїли, тільки на рекламу Патріотики

Стандартный прием рейдеров - подрыв доверия к компании. Эх, Виталика бы об этом поспрошать да с пристрастием...


Да. Реєструюттся по По різним форумам і розміщують одні і тіж тексти.
От і до фінансує дійшли. " Я инвестор 14 дома ЖК Эврика г.Киев. Более ..."
Цікаво, хто валить аркаду. Хто фінансує ботоферму

Уну платит Геос. Остальным - не знаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:08

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:http://forum.domik.ua/dom-22-zhk-evrika-t30710-840.html#p1915560

Аркаду шатают

План "Шатун", Петя давно о нем предупреждал)))

план "шаЛун"
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:09

Если серьезно, то не совсем понятно, как банк-Оркада, кредитующий исключительно связанных лиц, до сих пор не выведен с рынка. И то, что им обрезали привлечение - абсолютно справедливо. У них необходимо отозвать банковскую лицензию (т.к. это давным давно уже никакой не банк), и трансформировать их в финансовую компанию, не имеющую права привлекать депозиты физлиц.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:41

airmax78 мисто туда же.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:44

  vitaliian написав:airmax78 мисто туда же.


Еще можно МИБ хлопнуть ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:51

  zzzzzz написав:
  vitaliian написав:airmax78 мисто туда же.


Еще можно МИБ хлопнуть ))))

ага, влить их всех в примат и торжественно вернуть бывшему обездоленному
plugatyrev
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