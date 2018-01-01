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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лип, 2019 16:27
zzzzzz написав:
http://forum.domik.ua/dom-22-zhk-evrika-t30710-840.html#p1915560
Аркаду шатают
План "Шатун", Петя давно о нем предупреждал)))
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antey1969
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Додано: Сер 17 лип, 2019 16:59
Первый написав: antey1969 написав: TylerTruman_ написав:
сумніваюсь, що інвестори, т.я. все рівно що пиляти гілку на якій сидиш, ... раніше уже клеїли, тільки на рекламу Патріотики
Стандартный прием рейдеров - подрыв доверия к компании. Эх, Виталика бы об этом поспрошать да с пристрастием...
Да. Реєструюттся по По різним форумам і розміщують одні і тіж тексти.
От і до фінансує дійшли. " Я инвестор 14 дома ЖК Эврика г.Киев. Более ..."
Цікаво, хто валить аркаду. Хто фінансує ботоферму
Уну платит Геос. Остальным - не знаю.
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airmax78
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Додано: Сер 17 лип, 2019 17:08
antey1969 написав: zzzzzz написав:
http://forum.domik.ua/dom-22-zhk-evrika-t30710-840.html#p1915560
Аркаду шатают
План "Шатун", Петя давно о нем предупреждал)))
план "шаЛун"
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plugatyrev
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Додано: Сер 17 лип, 2019 17:09
Если серьезно, то не совсем понятно, как банк-Оркада, кредитующий исключительно связанных лиц, до сих пор не выведен с рынка. И то, что им обрезали привлечение - абсолютно справедливо. У них необходимо отозвать банковскую лицензию (т.к. это давным давно уже никакой не банк), и трансформировать их в финансовую компанию, не имеющую права привлекать депозиты физлиц.
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airmax78
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Додано: Сер 17 лип, 2019 17:41
airmax78 мисто туда же.
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vitaliian
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Додано: Сер 17 лип, 2019 17:44
vitaliian написав:airmax78
мисто туда же.
Еще можно МИБ хлопнуть ))))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 17 лип, 2019 17:51
zzzzzz написав: vitaliian написав:airmax78
мисто туда же.
Еще можно МИБ хлопнуть ))))
ага, влить их всех в примат и торжественно вернуть бывшему обездоленному
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plugatyrev
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Додано: Сер 17 лип, 2019 20:32
zzzzzz написав:
http://forum.domik.ua/dom-22-zhk-evrika-t30710-840.html#p1915560
Аркаду шатают
Ага, шатают.
"планировали строить наши дома за счёт реализации ПНО" - но это же не пирамида, нет, чего вы клевещете
"ФФС Патриотики и ПНО - единый, ФФС Эврики - отдельный (в нем много денег, но использовать их на нас не могут, НБУ следит) - так а Эврику чего не строите? бабло же есть
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vano80
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Додано: Сер 17 лип, 2019 20:42
vano80 написав: zzzzzz написав:
http://forum.domik.ua/dom-22-zhk-evrika-t30710-840.html#p1915560
Аркаду шатают
Ага, шатают.
"планировали строить наши дома за счёт реализации ПНО" - но это же не пирамида, нет, чего вы клевещете
"ФФС Патриотики и ПНО - единый, ФФС Эврики - отдельный (в нем много денег, но использовать их на нас не могут, НБУ следит) - так а Эврику чего не строите? бабло же есть
Прикольно, что тот, кто это пишет, судя по всему, поддерживает такую схему финансирования.
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airmax78
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Додано: Сер 17 лип, 2019 21:02
airmax78
немного оффтопа
выше за домами ЛУ7б есть отличная площадка так и ждет застройки, возможно проект затмит ДХ
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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