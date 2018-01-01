Кто знает, кто Аркаду кредитовал?
Укргаз резко поднял цену кредита 24% + страховка и другие услуги. Вроде как бы.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 21:05
Кто знает, кто Аркаду кредитовал?
Укргаз резко поднял цену кредита 24% + страховка и другие услуги. Вроде как бы.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Сер 17 лип, 2019 21:18
вааще то Аркаду кредитовал Аркада-банк через ФФС
а чё, Укргаз поднял ставки для контрабасников шоли???
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