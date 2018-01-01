Первый написав:
Да. Реєструюттся по По різним форумам і розміщують одні і тіж тексти.
От і до фінансує дійшли. " Я инвестор 14 дома ЖК Эврика г.Киев. Более ..."
Цікаво, хто валить аркаду. Хто фінансує ботоферму
Уну платит Геос. Остальным - не знаю.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 16:59
Уну платит Геос. Остальным - не знаю.
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:09
Если серьезно, то не совсем понятно, как банк-Оркада, кредитующий исключительно связанных лиц, до сих пор не выведен с рынка. И то, что им обрезали привлечение - абсолютно справедливо. У них необходимо отозвать банковскую лицензию (т.к. это давным давно уже никакой не банк), и трансформировать их в финансовую компанию, не имеющую права привлекать депозиты физлиц.
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:44
Живите своим умом!
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:51
Додано: Сер 17 лип, 2019 20:32
Ага, шатают.
"планировали строить наши дома за счёт реализации ПНО" - но это же не пирамида, нет, чего вы клевещете
"ФФС Патриотики и ПНО - единый, ФФС Эврики - отдельный (в нем много денег, но использовать их на нас не могут, НБУ следит) - так а Эврику чего не строите? бабло же есть
Додано: Сер 17 лип, 2019 20:42
Прикольно, что тот, кто это пишет, судя по всему, поддерживает такую схему финансирования.
Додано: Сер 17 лип, 2019 21:02
airmax78
немного оффтопа
выше за домами ЛУ7б есть отличная площадка так и ждет застройки, возможно проект затмит ДХ
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 17 лип, 2019 21:05
Кто знает, кто Аркаду кредитовал?
Укргаз резко поднял цену кредита 24% + страховка и другие услуги. Вроде как бы.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Сер 17 лип, 2019 21:18
вааще то Аркаду кредитовал Аркада-банк через ФФС
а чё, Укргаз поднял ставки для контрабасников шоли???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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