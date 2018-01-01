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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1344134513461347

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 189
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 23:45

  Прохожий написав:airmax78
немного оффтопа
выше за домами ЛУ7б есть отличная площадка так и ждет застройки, возможно проект затмит ДХ 8)

Были когда-то планы грандиозные: https://blogs.pravda.com.ua/authors/gnap/530a9e4c11f5d/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:23

Долги населения на 1 июня составили 52 млрд за услуги ЖКХ плюс 5,2 млрд за электроэнергию.
По сравнению с прошлым годом на 1 июня 2018 долги за услуги ЖКХ выросли на 15,9 млрд, за э.э на 1,3 млрд

То есть за год долги выросли на 30% или на 17,2 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:40

  zzzzzz написав:Долги населения на 1 июня составили 52 млрд за услуги ЖКХ плюс 5,2 млрд за электроэнергию.
По сравнению с прошлым годом на 1 июня 2018 долги за услуги ЖКХ выросли на 15,9 млрд, за э.э на 1,3 млрд

То есть за год долги выросли на 30% или на 17,2 млрд.

свинья Зеленскому от папэрэдныкив. Разгребай-те.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:41

vitaliian
Он вчера предложил идею пенсионерам 70+ не платить за коммуналку
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:44

  vitaliian написав:.. Разгребай-те.

а что там разгребать? принять закон об упрощении процедуры изъятия имущества + запрет выезда за границу. Повозмущаются, но долг уполовинится.
У меня родители пенсионеры, последнее выложат, но коммуналку оплатят. Некоторым пох, мол, ребенок дома, не выселят.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:45

  zzzzzz написав:vitaliian
Он вчера предложил идею пенсионерам 70+ не платить за коммуналку

к ним переселится вся родня :))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:55

  zzzzzz написав:vitaliian
Он вчера предложил идею пенсионерам 70+ не платить за коммуналку

на кладбищах коммуналки нет. Подход чисто совковый. Увеличивайте пенсии и не нужен этот коммунизм с бесплатными электричками.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:00

  vitaliian написав:
  zzzzzz написав:vitaliian
Он вчера предложил идею пенсионерам 70+ не платить за коммуналку

на кладбищах коммуналки нет. Подход чисто совковый. Увеличивайте пенсии и не нужен этот коммунизм с бесплатными электричками.


Они бы уже давно их увеличили. Только доходы бюджета не растут на основании постанов))
За 1 полугодие план поступлений недовыполнен на 26 млрд или -5% от плана.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Только доходы бюджета не растут на основании постанов))
но нашлось же по 10 000 долларов в месяц на зарплату каждому члену ЦИК. из бюджета. Значит деньги есть.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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