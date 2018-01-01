Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 лип, 2019 23:45
Прохожий написав: airmax78
немного оффтопа
выше за домами ЛУ7б есть отличная площадка так и ждет застройки, возможно проект затмит ДХ
Были когда-то планы грандиозные:
https://blogs.pravda.com.ua/authors/gnap/530a9e4c11f5d/
airmax78
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:23
Долги населения на 1 июня составили 52 млрд за услуги ЖКХ плюс 5,2 млрд за электроэнергию.
По сравнению с прошлым годом на 1 июня 2018 долги за услуги ЖКХ выросли на 15,9 млрд, за э.э на 1,3 млрд То есть за год долги выросли на 30% или на 17,2 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:40
zzzzzz написав:
Долги населения на 1 июня составили 52 млрд за услуги ЖКХ плюс 5,2 млрд за электроэнергию.
По сравнению с прошлым годом на 1 июня 2018 долги за услуги ЖКХ выросли на 15,9 млрд, за э.э на 1,3 млрд
То есть за год долги выросли на 30% или на 17,2 млрд.
свинья Зеленскому от папэрэдныкив. Разгребай-те.
vitaliian
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:41
vitaliian Он вчера предложил идею пенсионерам 70+ не платить за коммуналку
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:44
vitaliian написав:
.. Разгребай-те.
а что там разгребать? принять закон об упрощении процедуры изъятия имущества + запрет выезда за границу. Повозмущаются, но долг уполовинится.
У меня родители пенсионеры, последнее выложат, но коммуналку оплатят. Некоторым пох, мол, ребенок дома, не выселят.
sequence
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:45
zzzzzz написав: vitaliian
Он вчера предложил идею пенсионерам 70+ не платить за коммуналку
к ним переселится вся родня
)
sequence
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:55
zzzzzz написав: vitaliian
Он вчера предложил идею пенсионерам 70+ не платить за коммуналку
на кладбищах коммуналки нет. Подход чисто совковый. Увеличивайте пенсии и не нужен этот коммунизм с бесплатными электричками.
vitaliian
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Додано: Чет 18 лип, 2019 09:00
vitaliian написав: zzzzzz написав: vitaliian
Он вчера предложил идею пенсионерам 70+ не платить за коммуналку
на кладбищах коммуналки нет. Подход чисто совковый. Увеличивайте пенсии и не нужен этот коммунизм с бесплатными электричками.
Они бы уже давно их увеличили. Только доходы бюджета не растут на основании постанов))
За 1 полугодие план поступлений недовыполнен на 26 млрд или -5% от плана.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 18 лип, 2019 09:20
zzzzzz написав:
Только доходы бюджета не растут на основании постанов))
но нашлось же по 10 000 долларов в месяц на зарплату каждому члену ЦИК. из бюджета. Значит деньги есть.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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