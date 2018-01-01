|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:33
vitaliian написав: vano80 написав: vitaliian написав:
у гомосапиенса с мозгами должен включиться калькулятор, лучше продать и частью цены погасить долг чем отдать бесплатно (к стоимости долга доплюсуют услуги коллекторов и судебные издержки).
Так мозги и работают. По деньгам мы видим. Давай данные по количемтву домохозяйст должников. а потом прикинь, как их выселить и куда. Если расселение общаги в столице идет с трудом.
Куда девать тысячи и десятки тысяч семей в провинции?
туда же куда валютных ипотечников.
Есть одна маленькая проблемка. Можно потрепаться на форуме, написать постик в инстаграмчике и т.д. Но это не решает реальные проблемы.
Ты думаешь, что кому то из политиков нужна эта головная боль в виде сотен тысяч выброшенных на улицу?
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1296
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:38
vitaliian написав:
у гомосапиенса с мозгами должен включиться калькулятор, лучше продать и частью цены погасить долг, чем отдать бесплатно
(к стоимости долга доплюсуют услуги коллекторов и судебные издержки). Нельзя сказать что наш народ настолько глуп чтоб не умел просчитать как выгоднее.
Кому должен мозг???
Там в боргах під 10ку донбасводоканал, і штрафних облгазам за втв в 10ку.
Але то таке. Тут пеню в 4% річних надцять років запроваджують, а Ви хочете за борги по комуналці виселяти. Синку, це фантастика. А із нових ініціатив взагалі безкоштовно...
По темі. Пишуть що Кристал парк па 1500 за квадрат.... увага. Не новолипки готові з ремонтом, а повітря котловану
Шулявка еріа .. хтось десь дав маху.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 14505
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1911 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:42
На золоотвале горячка работает автоматический полив, как на дорогостоящих газонах)), видел при посещении знакомых. Очень грустно, что большинство жителей микрорайона 4а это молодые семьи с детьми. Цена, к сожалению, решает.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5680
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 829 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:46
vano80 написав:
кому то из политиков нужна эта головная боль в виде сотен тысяч выброшенных на улицу?
Точно так же никому не нужна судебная тяжба по долгу в 5-10 тыс. грн с одного домохозяйства. Это могут быть сотни тысяч исков ...и электорат с вилами на перекрытие дорог и штурм зданий органов власти.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 9405
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 817 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:53
Serg-ik написав: vano80 написав:
кому то из политиков нужна эта головная боль в виде сотен тысяч выброшенных на улицу?
Точно так же никому не нужна судебная тяжба по долгу в 5-10 тыс. грн с одного домохозяйства. Это могут быть сотни тысяч исков ...и электорат с вилами на перекрытие дорог и штурм зданий органов власти.
Так об этом и речь. Вон насколько УКОшники неправы, а хватает перекрытия, и снова имеют свет и воду
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1296
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:55
Первый написав:
По темі. Пишуть що Кристал парк па 1500 за квадрат.... увага. Не новолипки готові з ремонтом, а повітря котловану
Шулявка еріа .. хтось десь дав маху.
Дешевей набирает ход. Потихоньку будем возвращаться в 13ый год, шлачёк естественно где то притормозит. Всё таки благодаря кризису прошла некая сегментация, что прогнозируемо.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5680
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 514 раз.
- Подякували: 829 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:09
zzzzzz написав:
Долги населения на 1 июня составили 52 млрд за услуги ЖКХ плюс 5,2 млрд за электроэнергию.
По сравнению с прошлым годом на 1 июня 2018 долги за услуги ЖКХ выросли на 15,9 млрд, за э.э на 1,3 млрд
То есть за год долги выросли на 30% или на 17,2 млрд.
интересно - что послужит катализатором этих долгов ?
физическая усталость металла и отсутствие средств на ремонт
физически невозможно купить ресурсы ( газ для ТЕЦ )
какой-то кризис
или другое фактор прорвет эту плотину долгов
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 376
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:14
vano80 написав:
Есть одна маленькая проблемка. Можно потрепаться на форуме, написать постик в инстаграмчике и т.д. Но это не решает реальные проблемы.
Ты думаешь, что кому то из политиков нужна эта головная боль в виде сотен тысяч выброшенных на улицу?
Помните сколько шума было вокруг валютных ипотечников? Митинги собирали, и толку? Рубить будут но не всё стадо сразу, чтобы не спровоцировать выброс на рынок тысячи квартир по цене гаражей.
Есть жирная аналогия - валютные ипотечники, и есть факт - никто их проблемы даже не пытался решить. Власть может пойти на встречу если цена вопроса 5 копеек (случай с вкладчиками ирц банк михайловский). В крупных финансовых вопросах возможны только какие-то отсрочки (евробляхи).
К тому же закона по которому можно не платить коммуналку нету, власть не может требовать то, что не предусмотрено законом.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 2898
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 702 раз.
- Подякували: 812 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:21
vitaliian написав: vano80 написав:
Есть одна маленькая проблемка. Можно потрепаться на форуме, написать постик в инстаграмчике и т.д. Но это не решает реальные проблемы.
Ты думаешь, что кому то из политиков нужна эта головная боль в виде сотен тысяч выброшенных на улицу?
Помните сколько шума было вокруг валютных ипотечников? Митинги собирали, и толку? Рубить будут но не всё стадо сразу, чтобы не спровоцировать выброс на рынок тысячи квартир по цене гаражей.
Есть жирная аналогия - валютные ипотечники, и есть факт - никто их проблемы даже не пытался решить. Власть может пойти на встречу если цена вопроса 5 копеек (случай с вкладчиками ирц банк михайловский). В крупных финансовых вопросах возможны только какие-то отсрочки (евробляхи).
в средних и мелких городах квартиры особенно никому не нужны .
особенного обновления жилищного фонда нету .
Эти слабые ростки будут убитые на корню
частный сектор станет приоритетом
без помощи государства , которая более-менее выделяется на хрущи , они станут гетто
смысл тратить деньги на должников и не нужные квартиры
Востаннє редагувалось moldashavanin
в Чет 18 лип, 2019 11:23, всього редагувалось 1 раз.
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 376
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:23
vitaliian написав: vano80 написав:
Есть одна маленькая проблемка. Можно потрепаться на форуме, написать постик в инстаграмчике и т.д. Но это не решает реальные проблемы.
Ты думаешь, что кому то из политиков нужна эта головная боль в виде сотен тысяч выброшенных на улицу?
Помните сколько шума было вокруг валютных ипотечников? Митинги собирали, и толку? Рубить будут но не всё стадо сразу, чтобы не спровоцировать выброс на рынок тысячи квартир по цене гаражей.
Есть жирная аналогия - валютные ипотечники, и есть факт - никто их проблемы даже не пытался решить. Власть может пойти на встречу если цена вопроса 5 копеек (случай с вкладчиками ирц банк михайловский). В крупных финансовых вопросах возможны только какие-то отсрочки (евробляхи).
К тому же закона по которому можно не платить коммуналку нету, власть не может требовать то, что не предусмотрено законом.
Про российских и их бунты слышал. Про наших нет. напомни, сколько их у нас было и есть. Сравним с количеством домохозяйств, рискующих оказаться на улице.
Ну вот есть мизер - "Под действие законопроекта подпадают около 37 тысяч украинцев, чья сумма долга составляет более 20 миллиардов гривен. Большинство брали кредиты еще до 2008 года, когда доллар стоил втрое дешевле, чем сейчас."
37 тыщ сложно сравнивать с миллионами домохозяйств на субсидии.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1296
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15138
|2454307
|
Чет 18 лип, 2019 11:25
rjkz
|
|455
|181828
|
|
|31672
|71635
|
|