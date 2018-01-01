Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Господа специалисты по недвижимости, не вижу характерного ежегодного июльского роста продаж в сегменте интерьер и товары для дома. Не только в Одессе, много знакомых в Киеве, занимающихся розницей и дизайном, говорят тоже самое. Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ? Странно, обычно всегда июль был убойный месяц по продажам в этом сегменте.
vano80 написав: Про российских и их бунты слышал. Про наших нет. напомни, сколько их у нас было и есть. Сравним с количеством домохозяйств, рискующих оказаться на улице.
Ну вот есть мизер - "Под действие законопроекта подпадают около 37 тысяч украинцев, чья сумма долга составляет более 20 миллиардов гривен. Большинство брали кредиты еще до 2008 года, когда доллар стоил втрое дешевле, чем сейчас."
37 тыщ сложно сравнивать с миллионами домохозяйств на субсидии.
Представим ситуацию, вы одолжили соседу угля пару тонн, потом он к идёт к мэру (премьеру, президенту, в суды куда угодно) и просит разрешения не отдавать долг. Угадайте с 2х раз что они ему ответят. В цивилизованном мире за долги предусмотрены жёсткие санкции потому что сегодня разрешат не платить (тем у кого нет денег) а завтра платить не будет никто, по принципу "им можно а нам нельзя?"
На улицу выселять может и не будут, найдут куда выселить если в этом проблема.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 лип, 2019 11:52, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:.. Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ? ..
в Киеве не перестали. с начала года +6-8% г/г Днепр +15-20% г/г (новый ф-л) Харьков больше всего +20-30% в регионах часть прироста за счет перетока клиентов, но тренд ясен физический товарооборот, без учета инфляции
freeze написав:.. Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ? ..
в Киеве не перестали. с начала года +6-8% г/г Днепр +15-20% г/г (новый ф-л) Харьков больше всего +20-30% в регионах часть прироста за счет перетока клиентов, но тренд ясен физический товарооборот, без учета инфляции
freeze написав:.. Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ? ..
в Киеве не перестали. с начала года +6-8% г/г Днепр +15-20% г/г (новый ф-л) Харьков больше всего +20-30% в регионах часть прироста за счет перетока клиентов, но тренд ясен физический товарооборот, без учета инфляции
+6-8% г/г это что за цифра ?
рост физического товарооборота товаров длительного пользования в разные месяцы года, в сравнении с прошлым. для моей конкретной фирмы товары имеют прямое отношение к обустройству дома/квартиры. по другим данным, скажем, от отдела водоснабжения Рехау, оборот на уровне предыдущего года, с перетеканием клиентов от корпоративного сегмента в частный. Уточнять ничего не буду, итак написал больше, чем можно
freeze написав:Господа специалисты по недвижимости, не вижу характерного ежегодного июльского роста продаж в сегменте интерьер и товары для дома. Не только в Одессе, много знакомых в Киеве, занимающихся розницей и дизайном, говорят тоже самое. Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ? Странно, обычно всегда июль был убойный месяц по продажам в этом сегменте.
Неудивительно, объем сданного новостроя сократился в 2018м, как раз они заходят на ремонты в этом году
freeze написав:Господа специалисты по недвижимости, не вижу характерного ежегодного июльского роста продаж в сегменте интерьер и товары для дома. Не только в Одессе, много знакомых в Киеве, занимающихся розницей и дизайном, говорят тоже самое. Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ? Странно, обычно всегда июль был убойный месяц по продажам в этом сегменте.
Свежих данных не нашел . Есть только за 2018. Посмотрел данные, когда увидел падение продаж газа, плюнул и закрыл. Не буду это выкладывать.
Ура!!!! Наконец то этот безумный карнавал подходит к концу!!!!
freeze написав:Господа специалисты по недвижимости, не вижу характерного ежегодного июльского роста продаж в сегменте интерьер и товары для дома. Не только в Одессе, много знакомых в Киеве, занимающихся розницей и дизайном, говорят тоже самое. Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ? Странно, обычно всегда июль был убойный месяц по продажам в этом сегменте.
zzzzzz написав:Долги населения на 1 июня составили 52 млрд за услуги ЖКХ плюс 5,2 млрд за электроэнергию. По сравнению с прошлым годом на 1 июня 2018 долги за услуги ЖКХ выросли на 15,9 млрд, за э.э на 1,3 млрд
То есть за год долги выросли на 30% или на 17,2 млрд.
Если что-то можно не платить и тебе за это ничего не будет - никто платить не будет. Доказано валютной ипотекой: 99.9% в NPL по состоянию на сегодня.
Как только введут хотя бы ограничение на выезд за рубеж: 30-40% долга погасится в течение недели. Гарантированно. Позволят накладывать арест на квартиры и взыскивать их в погашение долга: погасится еще 50-60%. В итоге останется 10-20% от сегодняшнего долга и, в основном, в депрессивных регионах. Но кто же такое сделает перед выборами?