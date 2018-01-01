RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1348134913501351>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 189
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:40

Господа специалисты по недвижимости, не вижу характерного ежегодного июльского роста продаж в сегменте интерьер и товары для дома.
Не только в Одессе, много знакомых в Киеве, занимающихся розницей и дизайном, говорят тоже самое.
Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ?
Странно, обычно всегда июль был убойный месяц по продажам в этом сегменте.
freeze
4
 
Повідомлень: 12285
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3604 раз.
Подякували: 5256 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:50

  vano80 написав:
Про российских и их бунты слышал. Про наших нет. напомни, сколько их у нас было и есть. Сравним с количеством домохозяйств, рискующих оказаться на улице.

Ну вот есть мизер - "Под действие законопроекта подпадают около 37 тысяч украинцев, чья сумма долга составляет более 20 миллиардов гривен. Большинство брали кредиты еще до 2008 года, когда доллар стоил втрое дешевле, чем сейчас."

37 тыщ сложно сравнивать с миллионами домохозяйств на субсидии.


Представим ситуацию, вы одолжили соседу угля пару тонн, потом он к идёт к мэру (премьеру, президенту, в суды куда угодно) и просит разрешения не отдавать долг. Угадайте с 2х раз что они ему ответят. В цивилизованном мире за долги предусмотрены жёсткие санкции потому что сегодня разрешат не платить (тем у кого нет денег) а завтра платить не будет никто, по принципу "им можно а нам нельзя?"

На улицу выселять может и не будут, найдут куда выселить если в этом проблема.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 18 лип, 2019 11:52, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2904
З нами з: 06.04.16
Подякував: 705 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:52

  freeze написав:..
Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ?
..

в Киеве не перестали. с начала года +6-8% г/г
Днепр +15-20% г/г (новый ф-л)
Харьков больше всего +20-30%
в регионах часть прироста за счет перетока клиентов, но тренд ясен
физический товарооборот, без учета инфляции
sequence
 
Повідомлень: 2595
З нами з: 29.12.15
Подякував: 310 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:52

Вано, 3 млн домохозяйств срезали субсидии...
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34204
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3341 раз.
Подякували: 6902 раз.
 
Профіль
24
5
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:05

  sequence написав:
  freeze написав:..
Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ?
..

в Киеве не перестали. с начала года +6-8% г/г
Днепр +15-20% г/г (новый ф-л)
Харьков больше всего +20-30%
в регионах часть прироста за счет перетока клиентов, но тренд ясен
физический товарооборот, без учета инфляции


+6-8% г/г это что за цифра ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34204
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3341 раз.
Подякували: 6902 раз.
 
Профіль
24
5
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:12

  zzzzzz написав:
  sequence написав:
  freeze написав:..
Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ?
..

в Киеве не перестали. с начала года +6-8% г/г
Днепр +15-20% г/г (новый ф-л)
Харьков больше всего +20-30%
в регионах часть прироста за счет перетока клиентов, но тренд ясен
физический товарооборот, без учета инфляции


+6-8% г/г это что за цифра ?

рост физического товарооборота товаров длительного пользования в разные месяцы года, в сравнении с прошлым.
для моей конкретной фирмы
товары имеют прямое отношение к обустройству дома/квартиры.
по другим данным, скажем, от отдела водоснабжения Рехау, оборот на уровне предыдущего года, с перетеканием клиентов от корпоративного сегмента в частный.
Уточнять ничего не буду, итак написал больше, чем можно
sequence
 
Повідомлень: 2595
З нами з: 29.12.15
Подякував: 310 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:25

  freeze написав:Господа специалисты по недвижимости, не вижу характерного ежегодного июльского роста продаж в сегменте интерьер и товары для дома.
Не только в Одессе, много знакомых в Киеве, занимающихся розницей и дизайном, говорят тоже самое.
Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ?
Странно, обычно всегда июль был убойный месяц по продажам в этом сегменте.

Неудивительно, объем сданного новостроя сократился в 2018м, как раз они заходят на ремонты в этом году
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8517
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1011 раз.
Подякували: 2267 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:34

  freeze написав:Господа специалисты по недвижимости, не вижу характерного ежегодного июльского роста продаж в сегменте интерьер и товары для дома.
Не только в Одессе, много знакомых в Киеве, занимающихся розницей и дизайном, говорят тоже самое.
Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ?
Странно, обычно всегда июль был убойный месяц по продажам в этом сегменте.


Свежих данных не нашел . Есть только за 2018. Посмотрел данные, когда увидел падение продаж газа, плюнул и закрыл. Не буду это выкладывать.

Кому очень любопытно сами смотрите
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... ovar_u.htm
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34204
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3341 раз.
Подякували: 6902 раз.
 
Профіль
24
5
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:40

Ура!!!!
Наконец то этот безумный карнавал подходит к концу!!!!

  freeze написав:Господа специалисты по недвижимости, не вижу характерного ежегодного июльского роста продаж в сегменте интерьер и товары для дома.
Не только в Одессе, много знакомых в Киеве, занимающихся розницей и дизайном, говорят тоже самое.
Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ?
Странно, обычно всегда июль был убойный месяц по продажам в этом сегменте.
investorkiev
 
Повідомлень: 494
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:42

  zzzzzz написав:Долги населения на 1 июня составили 52 млрд за услуги ЖКХ плюс 5,2 млрд за электроэнергию.
По сравнению с прошлым годом на 1 июня 2018 долги за услуги ЖКХ выросли на 15,9 млрд, за э.э на 1,3 млрд

То есть за год долги выросли на 30% или на 17,2 млрд.

Если что-то можно не платить и тебе за это ничего не будет - никто платить не будет. Доказано валютной ипотекой: 99.9% в NPL по состоянию на сегодня.

Как только введут хотя бы ограничение на выезд за рубеж: 30-40% долга погасится в течение недели. Гарантированно.
Позволят накладывать арест на квартиры и взыскивать их в погашение долга: погасится еще 50-60%. В итоге останется 10-20% от сегодняшнего долга и, в основном, в депрессивных регионах.
Но кто же такое сделает перед выборами?
airmax78
 
Повідомлень: 30820
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3634 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1348134913501351>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: change_pm і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1513, 1514, 1515
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15143 2454586
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 13:33
change_pm
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181829
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 71650
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (115)
18.07.2019 14:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.