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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1348134913501351

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 189
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:48

  vitaliian написав:
  vano80 написав:
Про российских и их бунты слышал. Про наших нет. напомни, сколько их у нас было и есть. Сравним с количеством домохозяйств, рискующих оказаться на улице.

Ну вот есть мизер - "Под действие законопроекта подпадают около 37 тысяч украинцев, чья сумма долга составляет более 20 миллиардов гривен. Большинство брали кредиты еще до 2008 года, когда доллар стоил втрое дешевле, чем сейчас."

37 тыщ сложно сравнивать с миллионами домохозяйств на субсидии.


Представим ситуацию, вы одолжили соседу угля пару тонн, потом он к идёт к мэру (премьеру, президенту, в суды куда угодно) и просит разрешения не отдавать долг. Угадайте с 2х раз что они ему ответят. В цивилизованном мире за долги предусмотрены жёсткие санкции потому что сегодня разрешат не платить (тем у кого нет денег) а завтра платить не будет никто, по принципу "им можно а нам нельзя?"

На улицу выселять может и не будут, найдут куда выселить если в этом проблема.


Это все слова. Для того чтобы выселить, надо найти куда, выкупить это жилье(или построить). Далее эти люди наверняка и дальше не будут платить все. Это все настолько плохо повлияет на политика, что проще доплачивать из бюджета.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:52

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Долги населения на 1 июня составили 52 млрд за услуги ЖКХ плюс 5,2 млрд за электроэнергию.
По сравнению с прошлым годом на 1 июня 2018 долги за услуги ЖКХ выросли на 15,9 млрд, за э.э на 1,3 млрд

То есть за год долги выросли на 30% или на 17,2 млрд.

Если что-то можно не платить и тебе за это ничего не будет - никто платить не будет. Доказано валютной ипотекой: 99.9% в NPL по состоянию на сегодня.

Как только введут хотя бы ограничение на выезд за рубеж: 30-40% долга погасится в течение недели. Гарантированно.
Позволят накладывать арест на квартиры и взыскивать их в погашение долга: погасится еще 50-60%. В итоге останется 10-20% от сегодняшнего долга и, в основном, в депрессивных регионах.
Но кто же такое сделает перед выборами?


Не уверен что такое сделают и после выборов :mrgreen:
Но недвига будет дорожать ))))
Плевать что в любой супер-пупер элитный дом воду подает водоканал , он же и обеспечивает забор всего гуано которое идет от жильцов.
Ылита твердо уверена что их эта проблема не коснется :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:13

  zzzzzz написав:
Не уверен что такое сделают и после выборов :mrgreen:
Но недвига будет дорожать ))))
Плевать что в любой супер-пупер элитный дом воду подает водоканал , он же и обеспечивает забор всего гуано которое идет от жильцов.
Ылита твердо уверена что их эта проблема не коснется :mrgreen: :mrgreen:

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:26

  vitaliian написав:
  vano80 написав:Есть одна маленькая проблемка. Можно потрепаться на форуме, написать постик в инстаграмчике и т.д. Но это не решает реальные проблемы.
Ты думаешь, что кому то из политиков нужна эта головная боль в виде сотен тысяч выброшенных на улицу?

Помните сколько шума было вокруг валютных ипотечников? Митинги собирали, и толку? Рубить будут но не всё стадо сразу, чтобы не спровоцировать выброс на рынок тысячи квартир по цене гаражей.

Есть жирная аналогия - валютные ипотечники, и есть факт - никто их проблемы даже не пытался решить. Власть может пойти на встречу если цена вопроса 5 копеек (случай с вкладчиками ирц банк михайловский). В крупных финансовых вопросах возможны только какие-то отсрочки (евробляхи).

К тому же закона по которому можно не платить коммуналку нету, власть не может требовать то, что не предусмотрено законом.

Вот на днях в ветке дельты человек написал, что забросил платить кредит после банкротства банка.
Потом ему позвонили, и предложили выкупить долг на аукционе.
Его жена выкупила долг за 20%
PROFIT!!!!

И такая история далеко не единична
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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  #<1 ... 1348134913501351
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