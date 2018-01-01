Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vano80 написав: Про российских и их бунты слышал. Про наших нет. напомни, сколько их у нас было и есть. Сравним с количеством домохозяйств, рискующих оказаться на улице.
Ну вот есть мизер - "Под действие законопроекта подпадают около 37 тысяч украинцев, чья сумма долга составляет более 20 миллиардов гривен. Большинство брали кредиты еще до 2008 года, когда доллар стоил втрое дешевле, чем сейчас."
37 тыщ сложно сравнивать с миллионами домохозяйств на субсидии.
Представим ситуацию, вы одолжили соседу угля пару тонн, потом он к идёт к мэру (премьеру, президенту, в суды куда угодно) и просит разрешения не отдавать долг. Угадайте с 2х раз что они ему ответят. В цивилизованном мире за долги предусмотрены жёсткие санкции потому что сегодня разрешат не платить (тем у кого нет денег) а завтра платить не будет никто, по принципу "им можно а нам нельзя?"
На улицу выселять может и не будут, найдут куда выселить если в этом проблема.
Это все слова. Для того чтобы выселить, надо найти куда, выкупить это жилье(или построить). Далее эти люди наверняка и дальше не будут платить все. Это все настолько плохо повлияет на политика, что проще доплачивать из бюджета.
zzzzzz написав:Долги населения на 1 июня составили 52 млрд за услуги ЖКХ плюс 5,2 млрд за электроэнергию. По сравнению с прошлым годом на 1 июня 2018 долги за услуги ЖКХ выросли на 15,9 млрд, за э.э на 1,3 млрд
То есть за год долги выросли на 30% или на 17,2 млрд.
Если что-то можно не платить и тебе за это ничего не будет - никто платить не будет. Доказано валютной ипотекой: 99.9% в NPL по состоянию на сегодня.
Как только введут хотя бы ограничение на выезд за рубеж: 30-40% долга погасится в течение недели. Гарантированно. Позволят накладывать арест на квартиры и взыскивать их в погашение долга: погасится еще 50-60%. В итоге останется 10-20% от сегодняшнего долга и, в основном, в депрессивных регионах. Но кто же такое сделает перед выборами?
Не уверен что такое сделают и после выборов Но недвига будет дорожать )))) Плевать что в любой супер-пупер элитный дом воду подает водоканал , он же и обеспечивает забор всего гуано которое идет от жильцов. Ылита твердо уверена что их эта проблема не коснется
zzzzzz написав: Не уверен что такое сделают и после выборов Но недвига будет дорожать )))) Плевать что в любой супер-пупер элитный дом воду подает водоканал , он же и обеспечивает забор всего гуано которое идет от жильцов. Ылита твердо уверена что их эта проблема не коснется
freeze написав:е вижу характерного ежегодного июльского роста продаж в сегменте интерьер и товары для дома. Не только в Одессе, много знакомых в Киеве, занимающихся розницей и дизайном, говорят тоже самое. Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ?
не только у Вас падение
Начавшийся спад в жилищном строительстве негативно сказался на загрузке мощностей украинской цементной промышленности.
freeze написав:Господа специалисты по недвижимости, не вижу характерного ежегодного июльского роста продаж в сегменте интерьер и товары для дома. Не только в Одессе, много знакомых в Киеве, занимающихся розницей и дизайном, говорят тоже самое. Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ? Странно, обычно всегда июль был убойный месяц по продажам в этом сегменте.
Таки да! работы стало в разы меньше почти у всех мастеров отделочников, дверники вообще "стонут" от мизерных продаж!
freeze написав:Господа специалисты по недвижимости, не вижу характерного ежегодного июльского роста продаж в сегменте интерьер и товары для дома. Не только в Одессе, много знакомых в Киеве, занимающихся розницей и дизайном, говорят тоже самое. Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ? Странно, обычно всегда июль был убойный месяц по продажам в этом сегменте.
Таки да! работы стало в разы меньше почти у всех мастеров отделочников, дверники вообще "стонут" от мизерных продаж!
freeze написав:Господа специалисты по недвижимости, не вижу характерного ежегодного июльского роста продаж в сегменте интерьер и товары для дома. Не только в Одессе, много знакомых в Киеве, занимающихся розницей и дизайном, говорят тоже самое. Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ? Странно, обычно всегда июль был убойный месяц по продажам в этом сегменте.
Таки да! работы стало в разы меньше почти у всех мастеров отделочников, дверники вообще "стонут" от мизерных продаж!
Пожалуй, можно начинать ремонт.
Да на "Здоровье"! Меньше работы- выше цены, надо же чем-то заполнять простои!