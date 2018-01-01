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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1349135013511352>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 189
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:48

  vitaliian написав:
  vano80 написав:
Про российских и их бунты слышал. Про наших нет. напомни, сколько их у нас было и есть. Сравним с количеством домохозяйств, рискующих оказаться на улице.

Ну вот есть мизер - "Под действие законопроекта подпадают около 37 тысяч украинцев, чья сумма долга составляет более 20 миллиардов гривен. Большинство брали кредиты еще до 2008 года, когда доллар стоил втрое дешевле, чем сейчас."

37 тыщ сложно сравнивать с миллионами домохозяйств на субсидии.


Представим ситуацию, вы одолжили соседу угля пару тонн, потом он к идёт к мэру (премьеру, президенту, в суды куда угодно) и просит разрешения не отдавать долг. Угадайте с 2х раз что они ему ответят. В цивилизованном мире за долги предусмотрены жёсткие санкции потому что сегодня разрешат не платить (тем у кого нет денег) а завтра платить не будет никто, по принципу "им можно а нам нельзя?"

На улицу выселять может и не будут, найдут куда выселить если в этом проблема.


Это все слова. Для того чтобы выселить, надо найти куда, выкупить это жилье(или построить). Далее эти люди наверняка и дальше не будут платить все. Это все настолько плохо повлияет на политика, что проще доплачивать из бюджета.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:52

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Долги населения на 1 июня составили 52 млрд за услуги ЖКХ плюс 5,2 млрд за электроэнергию.
По сравнению с прошлым годом на 1 июня 2018 долги за услуги ЖКХ выросли на 15,9 млрд, за э.э на 1,3 млрд

То есть за год долги выросли на 30% или на 17,2 млрд.

Если что-то можно не платить и тебе за это ничего не будет - никто платить не будет. Доказано валютной ипотекой: 99.9% в NPL по состоянию на сегодня.

Как только введут хотя бы ограничение на выезд за рубеж: 30-40% долга погасится в течение недели. Гарантированно.
Позволят накладывать арест на квартиры и взыскивать их в погашение долга: погасится еще 50-60%. В итоге останется 10-20% от сегодняшнего долга и, в основном, в депрессивных регионах.
Но кто же такое сделает перед выборами?


Не уверен что такое сделают и после выборов :mrgreen:
Но недвига будет дорожать ))))
Плевать что в любой супер-пупер элитный дом воду подает водоканал , он же и обеспечивает забор всего гуано которое идет от жильцов.
Ылита твердо уверена что их эта проблема не коснется :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:13

  zzzzzz написав:
Не уверен что такое сделают и после выборов :mrgreen:
Но недвига будет дорожать ))))
Плевать что в любой супер-пупер элитный дом воду подает водоканал , он же и обеспечивает забор всего гуано которое идет от жильцов.
Ылита твердо уверена что их эта проблема не коснется :mrgreen: :mrgreen:

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:е вижу характерного ежегодного июльского роста продаж в сегменте интерьер и товары для дома.
Не только в Одессе, много знакомых в Киеве, занимающихся розницей и дизайном, говорят тоже самое.
Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ?

не только у Вас падение
Начавшийся спад в жилищном строительстве негативно сказался на загрузке мощностей украинской цементной промышленности.

https://www.minprom.ua/articles/253558.html
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:45

  freeze написав:Господа специалисты по недвижимости, не вижу характерного ежегодного июльского роста продаж в сегменте интерьер и товары для дома.
Не только в Одессе, много знакомых в Киеве, занимающихся розницей и дизайном, говорят тоже самое.
Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ?
Странно, обычно всегда июль был убойный месяц по продажам в этом сегменте.

Таки да! работы стало в разы меньше почти у всех мастеров отделочников, дверники вообще "стонут" от мизерных продаж!
rusramzik
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:49

  rusramzik написав:
  freeze написав:Господа специалисты по недвижимости, не вижу характерного ежегодного июльского роста продаж в сегменте интерьер и товары для дома.
Не только в Одессе, много знакомых в Киеве, занимающихся розницей и дизайном, говорят тоже самое.
Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ?
Странно, обычно всегда июль был убойный месяц по продажам в этом сегменте.

Таки да! работы стало в разы меньше почти у всех мастеров отделочников, дверники вообще "стонут" от мизерных продаж!

Пожалуй, можно начинать ремонт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:51

  airmax78 написав:
  rusramzik написав:
  freeze написав:Господа специалисты по недвижимости, не вижу характерного ежегодного июльского роста продаж в сегменте интерьер и товары для дома.
Не только в Одессе, много знакомых в Киеве, занимающихся розницей и дизайном, говорят тоже самое.
Что перестали ремонты делать и осваивать новострои ?
Странно, обычно всегда июль был убойный месяц по продажам в этом сегменте.

Таки да! работы стало в разы меньше почти у всех мастеров отделочников, дверники вообще "стонут" от мизерных продаж!

Пожалуй, можно начинать ремонт.

Да на "Здоровье"! Меньше работы- выше цены, надо же чем-то заполнять простои! :mrgreen:
rusramzik
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 14:56

  rusramzik написав:Да на "Здоровье"! Меньше работы- выше цены, надо же чем-то заполнять простои! :mrgreen:


Вооооооооооот, а теперь спросим себя, цены на котлован растут от увеличения спроса, или потому что деньги то нужны по-любому...... :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:01

  vano80 написав:
  rusramzik написав:Да на "Здоровье"! Меньше работы- выше цены, надо же чем-то заполнять простои! :mrgreen:

Вооооооооооот, а теперь спросим себя, цены на котлован растут от увеличения спроса, или потому что деньги то нужны по-любому...... :mrgreen:

Смотря в каком сегменте. В экономе они разве растут? А в ылитке скок не повышай. а брать будут, бо ... за свои "коррупционные" (еще натырю, отмою)
rusramzik
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:11

  rusramzik написав:
  airmax78 написав:
  rusramzik написав:Таки да! работы стало в разы меньше почти у всех мастеров отделочников, дверники вообще "стонут" от мизерных продаж!

Пожалуй, можно начинать ремонт.

Да на "Здоровье"! Меньше работы- выше цены, надо же чем-то заполнять простои! :mrgreen:

Да-да, оно именно так работает. Вот и Фризе сейчас, в связи с падением продаж, просто цены повысит и все будет заипок.
airmax78
 
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