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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1349135013511352

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 189
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:14

  rusramzik написав:
  vano80 написав:
  rusramzik написав:Да на "Здоровье"! Меньше работы- выше цены, надо же чем-то заполнять простои! :mrgreen:

Вооооооооооот, а теперь спросим себя, цены на котлован растут от увеличения спроса, или потому что деньги то нужны по-любому...... :mrgreen:

Смотря в каком сегменте. В экономе они разве растут? А в ылитке скок не повышай. а брать будут, бо ... за свои "коррупционные" (еще натырю, отмою)

Трибека в своем годовом отчете репортил нереализованную прибыль в 50-70% по вложениям в Крушу. Делойт эту цифру ему подтвердил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А то, Макс!
#лендлордыВизионеры

Макс, ваше мнение: сколько эконом-единичек со жлобремонтом нужно сдать в аренду понаехам, что-бы выйти на IPO gхотя бы на варшавскую биржу)?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:20

  airmax78 написав:Смотря в каком сегменте. В экономе они разве растут? А в ылитке скок не повышай. а брать будут, бо ... за свои "коррупционные" (еще натырю, отмою)

Трибека в своем годовом отчете репортил нереализованную прибыль в 50-70% по вложениям в Крушу. Делойт эту цифру ему подтвердил.[/quote]

и это еще не считая прибыли от покупки грузовой кравчучки!
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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