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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:14
rusramzik написав:
Смотря в каком сегменте. В экономе они разве растут? А в ылитке скок не повышай. а брать будут, бо ... за свои "коррупционные" (еще натырю, отмою)
Трибека в своем годовом отчете репортил нереализованную прибыль в 50-70% по вложениям в Крушу. Делойт эту цифру ему подтвердил.
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:19
А то, Макс!
#лендлордыВизионеры
Макс, ваше мнение: сколько эконом-единичек со жлобремонтом нужно сдать в аренду понаехам, что-бы выйти на IPO gхотя бы на варшавскую биржу)?
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:20
airmax78 написав:
Смотря в каком сегменте. В экономе они разве растут? А в ылитке скок не повышай. а брать будут, бо ... за свои "коррупционные" (еще натырю, отмою)
Трибека в своем годовом отчете репортил нереализованную прибыль в 50-70% по вложениям в Крушу. Делойт эту цифру ему подтвердил.[/quote]
и это еще не считая прибыли от покупки грузовой кравчучки!
главное оружие рашистов - ложь
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