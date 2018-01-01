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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:14
rusramzik написав:
Смотря в каком сегменте. В экономе они разве растут? А в ылитке скок не повышай. а брать будут, бо ... за свои "коррупционные" (еще натырю, отмою)
Трибека в своем годовом отчете репортил нереализованную прибыль в 50-70% по вложениям в Крушу. Делойт эту цифру ему подтвердил.
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airmax78
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:19
А то, Макс!
#лендлордыВизионеры
Макс, ваше мнение: сколько эконом-единичек со жлобремонтом нужно сдать в аренду понаехам, что-бы выйти на IPO gхотя бы на варшавскую биржу)?
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:20
airmax78 написав:
Смотря в каком сегменте. В экономе они разве растут? А в ылитке скок не повышай. а брать будут, бо ... за свои "коррупционные" (еще натырю, отмою)
Трибека в своем годовом отчете репортил нереализованную прибыль в 50-70% по вложениям в Крушу. Делойт эту цифру ему подтвердил.[/quote]
и это еще не считая прибыли от покупки грузовой кравчучки!
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:26
airmax78 написав:
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Да-да, оно именно так работает. Вот и Фризе сейчас, в связи с падением продаж, просто цены повысит и все будет заипок.
рост цены, да и цены, более высокие, чем у конкурентов сами по себе ничего не значат.
Типичный пример - Эпицентр, там тупо все (или почти все) дороже, но народная тропа не заростает.
Для меня, на деле, это неудачный единичный пример. Просто в силу того, что клиентов брать надо качеством, скоростью, технологичностью и прочими сервисами.
Не умеешь - иди работать наемным работником.
Предложение по работе грузчиком все еще в силе (зп от 13к), также есть еще примерно 100 вакансий. Лендлордов и риэлторов пока не берем.
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sequence
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:43
sequence написав:
Типичный пример - Эпицентр, там тупо все (или почти все) дороже, но народная тропа не заростает.
Дороже, чем где? Разве что в инетмагазинах...
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arkavs
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Додано: Чет 18 лип, 2019 15:54
arkavs написав:
..
Дороже, чем где? Разве что в инетмагазинах...
дороже чем в любом специализированном.
Это как Розетка - они, кстати торгуют моими товарами. Но если вы не лох, то купите у меня мое дешевле. Понимаете, к чему я веду?
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sequence
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Додано: Чет 18 лип, 2019 16:06
sequence написав: arkavs написав:
..
Дороже, чем где? Разве что в инетмагазинах...
дороже чем в любом специализированном.
Это как Розетка - они, кстати торгуют моими товарами. Но если вы не лох, то купите у меня мое дешевле. Понимаете, к чему я веду?
ну это только для тех кого в гугле не забанили
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plugatyrev
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Додано: Чет 18 лип, 2019 16:08
эпик это супермаркет. приехал и купил все что надо. дешман+середнячек. дорогое - да . у спецов
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Додано: Чет 18 лип, 2019 16:14
arkavs написав: sequence написав:
Типичный пример - Эпицентр, там тупо все (или почти все) дороже, но народная тропа не заростает.
Дороже, чем где? Разве что в инетмагазинах...
Эпицентр - это для ленивых, или если есть необходимость за небольшое время купить много товара, не задумываясь о его стоимости.
Наценки у них гораздо выше средних, но берут удобством и рекламой.
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