Додано: Чет 18 лип, 2019 15:26

airmax78 написав: ..

Да-да, оно именно так работает. Вот и Фризе сейчас, в связи с падением продаж, просто цены повысит и все будет заипок. ..Да-да, оно именно так работает. Вот и Фризе сейчас, в связи с падением продаж, просто цены повысит и все будет заипок.

рост цены, да и цены, более высокие, чем у конкурентов сами по себе ничего не значат.Типичный пример - Эпицентр, там тупо все (или почти все) дороже, но народная тропа не заростает.Для меня, на деле, это неудачный единичный пример. Просто в силу того, что клиентов брать надо качеством, скоростью, технологичностью и прочими сервисами.Не умеешь - иди работать наемным работником.Предложение по работе грузчиком все еще в силе (зп от 13к), также есть еще примерно 100 вакансий. Лендлордов и риэлторов пока не берем.