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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1350135113521353

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 189
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
56
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:15

  plugatyrev написав:эпик это супермаркет. приехал и купил все что надо. дешман+середнячек. дорогое - да . у спецов

если на кону приличная сумма - например больше 30-50кгрн, ваще нет смысла туда переться.
если двухлитровую банку краски с кисточкой, - то да.
по всяким ОСБ, профилям для гипса и прочую популярную хрень можно найти дешевле без всяких проблем. Точно подметили - если в гугле не забанили.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зантоки, блин, теоретиги!

Эпицентр дает крупным клиентам скидки от 10% до 25% и становится при этом одним из самых конкурентных по цене по очень многим позициям, и первым по удобству.

Но вы продолжайте, очень интересно
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:27

  investorkiev написав:Зантоки, блин, теоретиги!

Эпицентр дает крупным клиентам скидки от 10% до 25% и становится при этом одним из самых конкурентных по цене по очень многим позициям, и первым по удобству.

Но вы продолжайте, очень интересно

понимаете, в чем загогулина. Я знаю многих их поставщиков, знаете, что они говорят?
Говорят, что сами там ниче не покупают, ибо знают кухню изнутри.
Есть "попсовые" группы товаров, как правило, самые дешевые в сегменте. На них эпик вытрушивает у поставщика себестоимость, примерно по этой же цене и торгует, для заманухи.
Если нужно взять что-то приличнее - никакие "от 10 до 25" не спасут. Оптовики там редко скупаются - вы когда-то видели, чтобы там цемент условный КиевГорСтрой брал?
Чистая розница и удобство - "все в одном месте, но недешево"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:27

КМБ - Урловский -2

Алё?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:34

  sequence написав:
  investorkiev написав:Зантоки, блин, теоретиги!

Эпицентр дает крупным клиентам скидки от 10% до 25% и становится при этом одним из самых конкурентных по цене по очень многим позициям, и первым по удобству.

Но вы продолжайте, очень интересно

понимаете, в чем загогулина. Я знаю многих их поставщиков, знаете, что они говорят?
Говорят, что сами там ниче не покупают, ибо знают кухню изнутри.
Есть "попсовые" группы товаров, как правило, самые дешевые в сегменте. На них эпик вытрушивает у поставщика себестоимость, примерно по этой же цене и торгует, для заманухи.
Если нужно взять что-то приличнее - никакие "от 10 до 25" не спасут. Оптовики там редко скупаются - вы когда-то видели, чтобы там цемент условный КиевГорСтрой брал?
Чистая розница и удобство - "все в одном месте, но недешево"


И снова знатоки в студии!

И у Эпика и у Леруа Мерлена есть отделы по работе с корпоративными клиентами, и все они прекрасно поставляют. Может это не касается именно цемента, но тем не менее.

Ну и в принципе - сегмент В2В отличается от В2С, чего бы это застройщик шел в розничный магазин?

А оптом они поставляют, и там вопрос цены это только один из. Еще ассортимент, сроки, отсрочка, лимиты на покупателей и т.д.

Но вы продолжайте, очень интересно послушать
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:38

  investorkiev написав:Зантоки, блин, теоретиги!

Эпицентр дает крупным клиентам скидки от 10% до 25% и становится при этом одним из самых конкурентных по цене по очень многим позициям, и первым по удобству.

Но вы продолжайте, очень интересно


Почему теоретики, как раз практики.
Крупным клиентам дают скидки все, не только Эпицентр.
Мы говорим об обычных ценах. Минус 20 процентов от цен Эпицентра, я для себя считаю хорошей продажей.
Но я не могу конкурировать с Эпицентром на полную, повадились они у меня контрольные закупки делать, и потом жаловаться на мои цены поставщикам. Пришлось, чтобы не портить нервные клетки отказаться от их ассортимента, благо ассортимент богатый и без их ротационных позиций.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:00

  freeze написав:
  investorkiev написав:Зантоки, блин, теоретиги!

Эпицентр дает крупным клиентам скидки от 10% до 25% и становится при этом одним из самых конкурентных по цене по очень многим позициям, и первым по удобству.

Но вы продолжайте, очень интересно


Почему теоретики, как раз практики.
Крупным клиентам дают скидки все, не только Эпицентр.
Мы говорим об обычных ценах. Минус 20 процентов от цен Эпицентра, я для себя считаю хорошей продажей.
Но я не могу конкурировать с Эпицентром на полную, повадились они у меня контрольные закупки делать, и потом жаловаться на мои цены поставщикам. Пришлось, чтобы не портить нервные клетки отказаться от их ассортимента, благо ассортимент богатый и без их ротационных позиций.



Обьясню на пальцах. Вы торгуете сантехникой. Мне на квартиру нужно сантехники на 20 тыс грн. И для вас я не очень крупный клиент, ну что такое на сегодня покупка на 800$?

Но.
Я прихожу в Эпицентр. И беру там, в одном месте! Сантехники на 20 тыс, обои на 10 тыс, ламинат и плитку на 20 тыс, всяких клеев, заторок, маячков на 15 тыс, межкомнатные двери и фурнитуру к ним... а, еще: люстры, лампочки, вешалку в коридор и ванну, ну и заодно пару листов гипсокартона - да, дороже чем на базе на 20грн/лист, но зато за доставку дополнительно ничего платить не нужно (машина и так уже ведь заказана). Итого в Эпике я оставлю 300-400 тыс грн. Получу скидку. Все довольны.
Могу ли я у вас купить на эти деньги этот ассортимент? Нет.

Простой пример.
Покупал розетки Lazard. В Эпике стоили по 42грн.

Самое дешевое что я нашел - какой то невнятный интернет-магаз на Софиевской борщаге, «скидку оговариваем лично» за 39грн. Итого 3 грн разница. И то - не факт что у них сходу есть 100 одинаковых розеток, и прочие «ништяки». Да только найти их в дебрях борщаг - это час времени и 5 литров бензина. Итого бенза потрачу больше чем «мнимая» экономия в 3*100грн=300 грн.

Еще момент: а если мне сдать потом нужно будет 5 розеток? Опять ехать на борщагу?

А в Эпике по дороге заехал, купил эти розетки и еще 10 наименований товаров которые нужны были, и нет проблем.
investorkiev
 
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