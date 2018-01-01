Додано: Чет 18 лип, 2019 17:00

freeze написав: investorkiev написав: Зантоки, блин, теоретиги!



Эпицентр дает крупным клиентам скидки от 10% до 25% и становится при этом одним из самых конкурентных по цене по очень многим позициям, и первым по удобству.



Но вы продолжайте, очень интересно Зантоки, блин, теоретиги!Эпицентр дает крупным клиентам скидки от 10% до 25% и становится при этом одним из самых конкурентных по цене по очень многим позициям, и первым по удобству.Но вы продолжайте, очень интересно



Почему теоретики, как раз практики.

Крупным клиентам дают скидки все, не только Эпицентр.

Мы говорим об обычных ценах. Минус 20 процентов от цен Эпицентра, я для себя считаю хорошей продажей.

Но я не могу конкурировать с Эпицентром на полную, повадились они у меня контрольные закупки делать, и потом жаловаться на мои цены поставщикам. Пришлось, чтобы не портить нервные клетки отказаться от их ассортимента, благо ассортимент богатый и без их ротационных позиций. Почему теоретики, как раз практики.Крупным клиентам дают скидки все, не только Эпицентр.Мы говорим об обычных ценах. Минус 20 процентов от цен Эпицентра, я для себя считаю хорошей продажей.Но я не могу конкурировать с Эпицентром на полную, повадились они у меня контрольные закупки делать, и потом жаловаться на мои цены поставщикам. Пришлось, чтобы не портить нервные клетки отказаться от их ассортимента, благо ассортимент богатый и без их ротационных позиций.

Обьясню на пальцах. Вы торгуете сантехникой. Мне на квартиру нужно сантехники на 20 тыс грн. И для вас я не очень крупный клиент, ну что такое на сегодня покупка на 800$?Но.Я прихожу в Эпицентр. И беру там, в одном месте! Сантехники на 20 тыс, обои на 10 тыс, ламинат и плитку на 20 тыс, всяких клеев, заторок, маячков на 15 тыс, межкомнатные двери и фурнитуру к ним... а, еще: люстры, лампочки, вешалку в коридор и ванну, ну и заодно пару листов гипсокартона - да, дороже чем на базе на 20грн/лист, но зато за доставку дополнительно ничего платить не нужно (машина и так уже ведь заказана). Итого в Эпике я оставлю 300-400 тыс грн. Получу скидку. Все довольны.Могу ли я у вас купить на эти деньги этот ассортимент? Нет.Простой пример.Покупал розетки Lazard. В Эпике стоили по 42грн.Самое дешевое что я нашел - какой то невнятный интернет-магаз на Софиевской борщаге, «скидку оговариваем лично» за 39грн. Итого 3 грн разница. И то - не факт что у них сходу есть 100 одинаковых розеток, и прочие «ништяки». Да только найти их в дебрях борщаг - это час времени и 5 литров бензина. Итого бенза потрачу больше чем «мнимая» экономия в 3*100грн=300 грн.Еще момент: а если мне сдать потом нужно будет 5 розеток? Опять ехать на борщагу?А в Эпике по дороге заехал, купил эти розетки и еще 10 наименований товаров которые нужны были, и нет проблем.