Додано: Чет 18 лип, 2019 21:34

investorkiev написав: Обьясню на пальцах. Вы торгуете сантехникой. Мне на квартиру нужно сантехники на 20 тыс грн. И для вас я не очень крупный клиент, ну что такое на сегодня покупка на 800$?



Но.

Я прихожу в Эпицентр. И беру там, в одном месте! Сантехники на 20 тыс, обои на 10 тыс, ламинат и плитку на 20 тыс, всяких клеев, заторок, маячков на 15 тыс, межкомнатные двери и фурнитуру к ним... а, еще: люстры, лампочки, вешалку в коридор и ванну, ну и заодно пару листов гипсокартона - да, дороже чем на базе на 20грн/лист, но зато за доставку дополнительно ничего платить не нужно (машина и так уже ведь заказана). Итого в Эпике я оставлю 300-400 тыс грн. Получу скидку. Все довольны.

Могу ли я у вас купить на эти деньги этот ассортимент? Нет. Обьясню на пальцах. Вы торгуете сантехникой. Мне на квартиру нужно сантехники на 20 тыс грн. И для вас я не очень крупный клиент, ну что такое на сегодня покупка на 800$?Но.Я прихожу в Эпицентр. И беру там, в одном месте! Сантехники на 20 тыс, обои на 10 тыс, ламинат и плитку на 20 тыс, всяких клеев, заторок, маячков на 15 тыс, межкомнатные двери и фурнитуру к ним... а, еще: люстры, лампочки, вешалку в коридор и ванну, ну и заодно пару листов гипсокартона - да, дороже чем на базе на 20грн/лист, но зато за доставку дополнительно ничего платить не нужно (машина и так уже ведь заказана). Итого в Эпике я оставлю 300-400 тыс грн. Получу скидку. Все довольны.Могу ли я у вас купить на эти деньги этот ассортимент? Нет.

Анекдот из жизни.Давным-давно, когда трава была зеленее, Эпицентр только отвоевывал свое место на рынке, а никому не нужный доллар дороже 5 грн. никто брать не хотел, в магазин сантехники на окраине города зашла семейная пара. Побродив по залу, остановили свой выбор на одном из изделий. Цена, условно, 480 грн. Постояли, похмыкали, и со словами "поедем-ка мы еще в OBI" покинули торговый зал. Где-то через час возвращаются и просят сделать скидку, мотивируя тем, что "в OBI такие по 450". Поблагодарив за проведенные маркетинговые изыскания, продавец ознакомляет пару с условиями предоставления скидок и сообщает, что на таком объеме закупки магазин скидку не предоставляет. На что пара со словами "а поехали-ка мы еще в Эпицентр" вновь покидает помещение магазина. Еще где-то через час снова появляются на пороге и со словами "а вот в Эпике такой стоит за 435, вот давайте мы у вас за эту цену и заберем" снова пытаются выбить скидку. На что вновь получают отказ. Финальная фраза "ну скиньте хоть что-нибудь, а то мы уже 50 грн. на такси прокатали".