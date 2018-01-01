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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1352135313541355>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 190
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
57
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А я меня есть карточка скидки эпицентра. Это круто? :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:55

  proftpd66 написав:КМБ - Урловский -2

Алё?

аццкий неликвид

берите хрущ на Печерской, 100% лучше
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:35

  Оранжевый-хит сезона написав:А я меня есть карточка скидки эпицентра. Это круто? :)

Поздравляю! Вы в клубе избранных!
Владелец такой карты имеет право с ноги распахивать двери поместья четы Герег и требовать три коктейля на выбор, заказывать строительство на любом перекрестке Киева, причем хоть вдоль, хоть поперек дороги.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:42

  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А я меня есть карточка скидки эпицентра. Это круто? :)

Поздравляю! Вы в клубе избранных!
Владелец такой карты имеет право с ноги распахивать двери поместья четы Герег и требовать три коктейля на выбор, заказывать строительство на любом перекрестке Киева, причем хоть вдоль, хоть поперек дороги.


Круто!

Джуринский кстати, пока у него не отобрали ВиДи, топовых клиентов - кто купил например пару лексусов или ренджей у него - периодически звал на вечиринки в свое поместье, летом стреляли из лука и угощали просекко
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:51

  investorkiev написав:
  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А я меня есть карточка скидки эпицентра. Это круто? :)

Поздравляю! Вы в клубе избранных!
Владелец такой карты имеет право с ноги распахивать двери поместья четы Герег и требовать три коктейля на выбор, заказывать строительство на любом перекрестке Киева, причем хоть вдоль, хоть поперек дороги.


Круто!

Джуринский кстати, пока у него не отобрали ВиДи, топовых клиентов - кто купил например пару лексусов или ренджей у него - периодически звал на вечиринки в свое поместье, летом стреляли из лука и угощали просекко

Стрелять из лука во владельца карты? Гм... неожиданный ход... А еще можно на них питбулей спускать или Ляшко с вилами)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:02

В розничной торговле есть два краеугольных камня. Цены (деньги) и ассортимент (время = деньги). Недавно покупал банку эмали. В Эпицентре 205 грн, на базаре 175, в интернет магазине 145 опт от 10 шт., 155 розница. И такое соотношение по многим ходовым позициям, а по неходовым разница может достигать 50%.
В строительном магазинчике возле дома было все немного дешевле, чем в Эпицентре, но, когда делаешь ремонт, сильно экономить на закупках нет времени, а при малых объемах нет смысла, поэтому 90% покупок было сделано в Эпицентре через интернет с доставкой.
Когда делаешь ремонт, задача быстрей его закончить, а не сэкономить на материалах, поэтому ассортимент и возможность купить все в одном месте играет решающую роль.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:06

  investorkiev написав:
  antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А я меня есть карточка скидки эпицентра. Это круто? :)

Поздравляю! Вы в клубе избранных!
Владелец такой карты имеет право с ноги распахивать двери поместья четы Герег и требовать три коктейля на выбор, заказывать строительство на любом перекрестке Киева, причем хоть вдоль, хоть поперек дороги.


Круто!

Джуринский кстати, пока у него не отобрали ВиДи, топовых клиентов - кто купил например пару лексусов или ренджей у него - периодически звал на вечиринки в свое поместье, летом стреляли из лука и угощали просекко

просцыко за пару лексусов и рейнджей?! АФФТАРЖЖОТПЕШИИСЧО :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Живут же люди... Там такие истории. Когда же наши ОСМД превратятся в такие Home Owners Associations?
https://www.quora.com/Why-do-some-peopl ... ssociation
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:22

  airmax78 написав:Живут же люди... Там такие истории. Когда же наши ОСМД превратятся в такие Home Owners Associations?
https://www.quora.com/Why-do-some-peopl ... ssociation

когда перестанут голосовать за мультяшных персонажей :idea:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:34

  investorkiev написав:Обьясню на пальцах. Вы торгуете сантехникой. Мне на квартиру нужно сантехники на 20 тыс грн. И для вас я не очень крупный клиент, ну что такое на сегодня покупка на 800$?

Но.
Я прихожу в Эпицентр. И беру там, в одном месте! Сантехники на 20 тыс, обои на 10 тыс, ламинат и плитку на 20 тыс, всяких клеев, заторок, маячков на 15 тыс, межкомнатные двери и фурнитуру к ним... а, еще: люстры, лампочки, вешалку в коридор и ванну, ну и заодно пару листов гипсокартона - да, дороже чем на базе на 20грн/лист, но зато за доставку дополнительно ничего платить не нужно (машина и так уже ведь заказана). Итого в Эпике я оставлю 300-400 тыс грн. Получу скидку. Все довольны.
Могу ли я у вас купить на эти деньги этот ассортимент? Нет.

Анекдот из жизни.
Давным-давно, когда трава была зеленее, Эпицентр только отвоевывал свое место на рынке, а никому не нужный доллар дороже 5 грн. никто брать не хотел, в магазин сантехники на окраине города зашла семейная пара. Побродив по залу, остановили свой выбор на одном из изделий. Цена, условно, 480 грн. Постояли, похмыкали, и со словами "поедем-ка мы еще в OBI" покинули торговый зал. Где-то через час возвращаются и просят сделать скидку, мотивируя тем, что "в OBI такие по 450". Поблагодарив за проведенные маркетинговые изыскания, продавец ознакомляет пару с условиями предоставления скидок и сообщает, что на таком объеме закупки магазин скидку не предоставляет. На что пара со словами "а поехали-ка мы еще в Эпицентр" вновь покидает помещение магазина. Еще где-то через час снова появляются на пороге и со словами "а вот в Эпике такой стоит за 435, вот давайте мы у вас за эту цену и заберем" снова пытаются выбить скидку. На что вновь получают отказ. Финальная фраза "ну скиньте хоть что-нибудь, а то мы уже 50 грн. на такси прокатали".
Gastarbaiter
 
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