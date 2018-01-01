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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1352135313541355

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 190
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
57
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Паника по Аркаде набирает обороты https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... EGycO.html
rusramzik
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:45

  plugatyrev написав:просцыко за пару лексусов и рейнджей?! АФФТАРЖЖОТПЕШИИСЧО :mrgreen:


А что должны, в заднюю дырочку поцеловать?

Я лично знаю чела, который ооочень хотел стать первым в Украине владельцем нового Рендровера, когда тот выходил в новом кузове, и ооочень расстроился, когда не получилось (но в первую десятку покупателей он вошел).

А еще я помню когда покупателя авто, который не хотел стоять в очереди менеджер подср@чниками выгонял из автосалона.

Так, в 2008 году за новеньким Митчубиси Лансер Х очередь в салоне была полгода. За взятку менеджеру 400$ он так и быть - передвигал вас в очереди и ждать нужно было всего 2 месяца.

Вот так то, это вам не контрабасом торговать ))))
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:46

  rusramzik написав:Паника по Аркаде набирает обороты https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... EGycO.html


Влетели инвесторы немного, но этим примером цены уже не остановить, все сегменты киевской недвиги дорожают.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:47

  rusramzik написав:Паника по Аркаде набирает обороты https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... EGycO.html


25куе за 1к в Эврике без комиссии!!

Заманчиво, что скажет коллективный разум форума?
investorkiev
 
Повідомлень: 502
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