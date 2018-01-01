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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Паника по Аркаде набирает обороты
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:45
А что должны, в заднюю дырочку поцеловать?
Я лично знаю чела, который ооочень хотел стать первым в Украине владельцем нового Рендровера, когда тот выходил в новом кузове, и ооочень расстроился, когда не получилось (но в первую десятку покупателей он вошел).
А еще я помню когда покупателя авто, который не хотел стоять в очереди менеджер подср@чниками выгонял из автосалона.
Так, в 2008 году за новеньким Митчубиси Лансер Х очередь в салоне была полгода. За взятку менеджеру 400$ он так и быть - передвигал вас в очереди и ждать нужно было всего 2 месяца.
Вот так то, это вам не контрабасом торговать ))))
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:46
Влетели инвесторы немного, но этим примером цены уже не остановить, все сегменты киевской недвиги дорожают.
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:47
25куе за 1к в Эврике без комиссии!!
Заманчиво, что скажет коллективный разум форума?
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