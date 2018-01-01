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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1352135313541355>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 190
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
57
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:55

  proftpd66 написав:КМБ - Урловский -2

Алё?

аццкий неликвид

берите хрущ на Печерской, 100% лучше
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:02

В розничной торговле есть два краеугольных камня. Цены (деньги) и ассортимент (время = деньги). Недавно покупал банку эмали. В Эпицентре 205 грн, на базаре 175, в интернет магазине 145 опт от 10 шт., 155 розница. И такое соотношение по многим ходовым позициям, а по неходовым разница может достигать 50%.
В строительном магазинчике возле дома было все немного дешевле, чем в Эпицентре, но, когда делаешь ремонт, сильно экономить на закупках нет времени, а при малых объемах нет смысла, поэтому 90% покупок было сделано в Эпицентре через интернет с доставкой.
Когда делаешь ремонт, задача быстрей его закончить, а не сэкономить на материалах, поэтому ассортимент и возможность купить все в одном месте играет решающую роль.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Живут же люди... Там такие истории. Когда же наши ОСМД превратятся в такие Home Owners Associations?
https://www.quora.com/Why-do-some-peopl ... ssociation
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:22

  airmax78 написав:Живут же люди... Там такие истории. Когда же наши ОСМД превратятся в такие Home Owners Associations?
https://www.quora.com/Why-do-some-peopl ... ssociation

когда перестанут голосовать за мультяшных персонажей :idea:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:34

  investorkiev написав:Обьясню на пальцах. Вы торгуете сантехникой. Мне на квартиру нужно сантехники на 20 тыс грн. И для вас я не очень крупный клиент, ну что такое на сегодня покупка на 800$?

Но.
Я прихожу в Эпицентр. И беру там, в одном месте! Сантехники на 20 тыс, обои на 10 тыс, ламинат и плитку на 20 тыс, всяких клеев, заторок, маячков на 15 тыс, межкомнатные двери и фурнитуру к ним... а, еще: люстры, лампочки, вешалку в коридор и ванну, ну и заодно пару листов гипсокартона - да, дороже чем на базе на 20грн/лист, но зато за доставку дополнительно ничего платить не нужно (машина и так уже ведь заказана). Итого в Эпике я оставлю 300-400 тыс грн. Получу скидку. Все довольны.
Могу ли я у вас купить на эти деньги этот ассортимент? Нет.

Анекдот из жизни.
Давным-давно, когда трава была зеленее, Эпицентр только отвоевывал свое место на рынке, а никому не нужный доллар дороже 5 грн. никто брать не хотел, в магазин сантехники на окраине города зашла семейная пара. Побродив по залу, остановили свой выбор на одном из изделий. Цена, условно, 480 грн. Постояли, похмыкали, и со словами "поедем-ка мы еще в OBI" покинули торговый зал. Где-то через час возвращаются и просят сделать скидку, мотивируя тем, что "в OBI такие по 450". Поблагодарив за проведенные маркетинговые изыскания, продавец ознакомляет пару с условиями предоставления скидок и сообщает, что на таком объеме закупки магазин скидку не предоставляет. На что пара со словами "а поехали-ка мы еще в Эпицентр" вновь покидает помещение магазина. Еще где-то через час снова появляются на пороге и со словами "а вот в Эпике такой стоит за 435, вот давайте мы у вас за эту цену и заберем" снова пытаются выбить скидку. На что вновь получают отказ. Финальная фраза "ну скиньте хоть что-нибудь, а то мы уже 50 грн. на такси прокатали".
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Паника по Аркаде набирает обороты https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... EGycO.html
rusramzik
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:46

  rusramzik написав:Паника по Аркаде набирает обороты https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... EGycO.html


Влетели инвесторы немного, но этим примером цены уже не остановить, все сегменты киевской недвиги дорожают.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:47

  rusramzik написав:Паника по Аркаде набирает обороты https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... EGycO.html


25куе за 1к в Эврике без комиссии!!

Заманчиво, что скажет коллективный разум форума?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 22:31

  remark написав:
  rusramzik написав:Паника по Аркаде набирает обороты https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... EGycO.html


Влетели инвесторы немного, но этим примером цены уже не остановить, все сегменты киевской недвиги дорожают.

это паника начинается. вот когда она будет на пике можно будет брать. за полцены как минимум
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 22:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сегодня НБУ снизил учётную ставку... стрёмненько как то... нужно доллар покупать
Оранжевый-хит сезона
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