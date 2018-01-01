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Додано: Чет 18 лип, 2019 19:55
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:02
В розничной торговле есть два краеугольных камня. Цены (деньги) и ассортимент (время = деньги). Недавно покупал банку эмали. В Эпицентре 205 грн, на базаре 175, в интернет магазине 145 опт от 10 шт., 155 розница. И такое соотношение по многим ходовым позициям, а по неходовым разница может достигать 50%.
В строительном магазинчике возле дома было все немного дешевле, чем в Эпицентре, но, когда делаешь ремонт, сильно экономить на закупках нет времени, а при малых объемах нет смысла, поэтому 90% покупок было сделано в Эпицентре через интернет с доставкой.
Когда делаешь ремонт, задача быстрей его закончить, а не сэкономить на материалах, поэтому ассортимент и возможность купить все в одном месте играет решающую роль.
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Живут же люди... Там такие истории. Когда же наши ОСМД превратятся в такие Home Owners Associations?
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:22
когда перестанут голосовать за мультяшных персонажей
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:34
Анекдот из жизни.
Давным-давно, когда трава была зеленее, Эпицентр только отвоевывал свое место на рынке, а никому не нужный доллар дороже 5 грн. никто брать не хотел, в магазин сантехники на окраине города зашла семейная пара. Побродив по залу, остановили свой выбор на одном из изделий. Цена, условно, 480 грн. Постояли, похмыкали, и со словами "поедем-ка мы еще в OBI" покинули торговый зал. Где-то через час возвращаются и просят сделать скидку, мотивируя тем, что "в OBI такие по 450". Поблагодарив за проведенные маркетинговые изыскания, продавец ознакомляет пару с условиями предоставления скидок и сообщает, что на таком объеме закупки магазин скидку не предоставляет. На что пара со словами "а поехали-ка мы еще в Эпицентр" вновь покидает помещение магазина. Еще где-то через час снова появляются на пороге и со словами "а вот в Эпике такой стоит за 435, вот давайте мы у вас за эту цену и заберем" снова пытаются выбить скидку. На что вновь получают отказ. Финальная фраза "ну скиньте хоть что-нибудь, а то мы уже 50 грн. на такси прокатали".
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Паника по Аркаде набирает обороты
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:46
Влетели инвесторы немного, но этим примером цены уже не остановить, все сегменты киевской недвиги дорожают.
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:47
25куе за 1к в Эврике без комиссии!!
Заманчиво, что скажет коллективный разум форума?
Додано: Чет 18 лип, 2019 22:31
это паника начинается. вот когда она будет на пике можно будет брать. за полцены как минимум
Додано: Чет 18 лип, 2019 22:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сегодня НБУ снизил учётную ставку... стрёмненько как то... нужно доллар покупать
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