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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 лип, 2019 22:58
Оркаду спасут лёгким движением руки уменьшив им обязательные резервы.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 18 лип, 2019 23:12
Золото побило 5-летний максимум уже 1445 ....кто-то выводит бабулесы в тихую гавань
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 18 лип, 2019 23:19
zzzzzz написав:
Золото побило 5-летний максимум уже 1445 ....кто-то выводит бабулесы в тихую гавань
Та ПЦ вообще. Только вчера посмотрел на курс и подумал, что неплохо, золото слегка откатило. И на тебе.
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airmax78
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Додано: Чет 18 лип, 2019 23:20
zzzzzz написав:
Золото побило 5-летний максимум уже 1445 ....кто-то выводит бабулесы в тихую гавань
чтобы через год по 1100 слить. знаем таких Ынвешторов))
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plugatyrev
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