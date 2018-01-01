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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1352135313541355

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 190
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
57
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оркаду спасут лёгким движением руки уменьшив им обязательные резервы.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 23:03

  Оранжевый-хит сезона написав:сегодня НБУ снизил учётную ставку... стрёмненько как то... нужно доллар покупать

вон в республике Гана 15.2 и что?! живут себе смуглые ... :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 23:12

Золото побило 5-летний максимум уже 1445 ....кто-то выводит бабулесы в тихую гавань
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 23:19

  zzzzzz написав:Золото побило 5-летний максимум уже 1445 ....кто-то выводит бабулесы в тихую гавань

Та ПЦ вообще. Только вчера посмотрел на курс и подумал, что неплохо, золото слегка откатило. И на тебе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 23:20

  zzzzzz написав:Золото побило 5-летний максимум уже 1445 ....кто-то выводит бабулесы в тихую гавань

чтобы через год по 1100 слить. знаем таких Ынвешторов))
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:31

  plugatyrev написав:
  zzzzzz написав:Золото побило 5-летний максимум уже 1445 ....кто-то выводит бабулесы в тихую гавань

чтобы через год по 1100 слить. знаем таких Ынвешторов))

Если вы в этом уверены открывайте шорт , получите 30% годовых в долларах
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:36

  investorkiev написав:
  rusramzik написав:Паника по Аркаде набирает обороты https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... EGycO.html


25куе за 1к в Эврике без комиссии!!

Заманчиво, что скажет коллективный разум форума?

тринадцатый этаж - к несчастью, та ну его на :D
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:45

antey1969

На данный момент построен 1-й этаж.

Главное никуда не спешить )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:25

  plugatyrev написав:
  zzzzzz написав:Золото побило 5-летний максимум уже 1445 ....кто-то выводит бабулесы в тихую гавань

чтобы через год по 1100 слить. знаем таких Ынвешторов))

Вас не смущают кАвбойские скачки СП500 на 3000+ в эпоху торговых войн ? Это конечно всё у них. Но когда упадёт трамповский шкаф - многие наши инвесторы во всё украинское узнают, что такое настоящая боль :mrgreen:

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moniks
 
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