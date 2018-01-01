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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1353135413551356>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 190
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
57
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 22:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оркаду спасут лёгким движением руки уменьшив им обязательные резервы.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 23:03

  Оранжевый-хит сезона написав:сегодня НБУ снизил учётную ставку... стрёмненько как то... нужно доллар покупать

вон в республике Гана 15.2 и что?! живут себе смуглые ... :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:36

  investorkiev написав:
  rusramzik написав:Паника по Аркаде набирает обороты https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... EGycO.html


25куе за 1к в Эврике без комиссии!!

Заманчиво, что скажет коллективный разум форума?

тринадцатый этаж - к несчастью, та ну его на :D
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:45

antey1969

На данный момент построен 1-й этаж.

Главное никуда не спешить )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с таким?
"Варианты квартир идут по договору пожизненного cодержания.
В разделе "Правовая сторона есть сам договор. Его можно скачать и почитать. Эта форма договора приравнена купли-продаже, так как собственность Вы получаете сразу с момент сделки. По договору важно выполнение только двух существенных условий: не выселять насильно пенсионера из квартиры и оплачивать ежемесячную сумму 1000 грн. на содержание. Больше ничего не может привести к разрыву договора.
Сначала изучаем договор, потом фото и просмотр."
Стоит ли иметь дело, скажем, с таким вариантом: Продается 2-х ком. квартира на бул. Кольцова, 5 этаж/ 9 дома, 45 общая/ 29 жилая/ 7 кухня за 16500 у.е. с отсрочкой проживания.
Gonzik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:16

  Gonzik написав:Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с таким?
"Варианты квартир идут по договору пожизненного cодержания.
В разделе "Правовая сторона есть сам договор. Его можно скачать и почитать. Эта форма договора приравнена купли-продаже, так как собственность Вы получаете сразу с момент сделки. По договору важно выполнение только двух существенных условий: не выселять насильно пенсионера из квартиры и оплачивать ежемесячную сумму 1000 грн. на содержание. Больше ничего не может привести к разрыву договора.
Сначала изучаем договор, потом фото и просмотр."
Стоит ли иметь дело, скажем, с таким вариантом: Продается 2-х ком. квартира на бул. Кольцова, 5 этаж/ 9 дома, 45 общая/ 29 жилая/ 7 кухня за 16500 у.е. с отсрочкой проживания.

Т.е. если он вдруг станет неходячим или вообще лежачим то вас это не будет касаться ? Знаю людей которые дохаживали по полной и спустя много лет всё ещё по впечатлением :mrgreen: Не спешите. К следующим выборам, если любите борщагу, возьмете сильно дешевле и без "покойничка".
moniks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gonzik написав:Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с таким?
"Варианты квартир идут по договору пожизненного cодержания.
В разделе "Правовая сторона есть сам договор. Его можно скачать и почитать. Эта форма договора приравнена купли-продаже, так как собственность Вы получаете сразу с момент сделки. По договору важно выполнение только двух существенных условий: не выселять насильно пенсионера из квартиры и оплачивать ежемесячную сумму 1000 грн. на содержание. Больше ничего не может привести к разрыву договора.
Сначала изучаем договор, потом фото и просмотр."
Стоит ли иметь дело, скажем, с таким вариантом: Продается 2-х ком. квартира на бул. Кольцова, 5 этаж/ 9 дома, 45 общая/ 29 жилая/ 7 кухня за 16500 у.е. с отсрочкой проживания.
Гемор не стоит того, чтобы с этим связываться
Кстати, история знает забавный случай с таким договором. Во Франции. Бабуля прожила 145 лет, а "покупатель" в итоге выплатил сумму в разы больше стоимости :)
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:22

  rusramzik написав:Паника по Аркаде набирает обороты https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1- ... EGycO.html

Тут многие спрашивали, может ли цена на новострой просесть ниже стартовой цены застройщика?
Да, может. Заходя в ОП застройщика, помните - вы зашли в казино.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:44

  Gastarbaiter написав:Анекдот из жизни.
Давным-давно, когда трава была зеленее, Эпицентр только отвоевывал свое место на рынке, а никому не нужный доллар дороже 5 грн. никто брать не хотел, в магазин сантехники на окраине города зашла семейная пара. Побродив по залу, остановили свой выбор на одном из изделий. Цена, условно, 480 грн. Постояли, похмыкали, и со словами "поедем-ка мы еще в OBI" покинули торговый зал. Где-то через час возвращаются и просят сделать скидку, мотивируя тем, что "в OBI такие по 450". Поблагодарив за проведенные маркетинговые изыскания, продавец ознакомляет пару с условиями предоставления скидок и сообщает, что на таком объеме закупки магазин скидку не предоставляет. На что пара со словами "а поехали-ка мы еще в Эпицентр" вновь покидает помещение магазина. Еще где-то через час снова появляются на пороге и со словами "а вот в Эпике такой стоит за 435, вот давайте мы у вас за эту цену и заберем" снова пытаются выбить скидку. На что вновь получают отказ. Финальная фраза "ну скиньте хоть что-нибудь, а то мы уже 50 грн. на такси прокатали".

Не знаю как у кого, а у меня ремонт это не только крупные закупки.
Рассчитать всё тютелька в тютельку очень сложно. Неиспользованные остатки - потерянные деньги.
Почти каждый день звонит мастер и говорит - а пару литров грунтовки не хватило, 2 профиля + лист гипсокартона ещё нужно. И это реально выматывает.
Тут эпиковский 27 ЮА, с недорогой доставкой и возможностью оплатить карточкой очень в тему.
В сам магазин Эпицентр, захожу очень редко.
Сказки про скидки в 20% это для бедных. Такие скидки эпик делает на товары которые у них стоят на 30% дороже нормальных киевских цен.
Например, покупать электрокабель в Эпике может только очень далекий от ремонтной тематике человек.
В то же время украинская акционная керамическая плитка, может у них продаваться по самой низкой цене.
А вообще, самая низкая цена не у дилера, а у сторожа который охраняет склад дилера :mrgreen:
Бывало на ОЛХ некоторые экзотические стройматериалы (типа химанкер Хилти) за 20% от реальной цены можно купить.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:07

  UA написав:[q
В
Например, покупать электрокабель в Эпике может только очень далекий от ремонтной тематике человек.
.

Электрику, сантехнику в эпике только совсем далёкий покупает. А вот плитку сам пару раз там брал. Несколько раз на хорошие скидки на стройхимию попадал. После мониторинга цен на унитаз ам пм пришлось брать в эпике, так как самое лучшее предложение было. На скачках курса эпик очень неповоротливый, вымутил кабину равак на 20% дешевле чем все инет предложения. В леруахе по акции брал немецкий ламинат с четырёхсторонней фаской по цене коростеньского. Короче, нужно смотреть, сравнивать, делать выводы, сделать это можно лёжа у них же в ванной с серебрянными ногами льва за 100кгрн, или сидя на толчке. Но безапелляционно заявлять, что эпик для лоха не стоит.
hume
 
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