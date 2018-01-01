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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 лип, 2019 22:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оркаду спасут лёгким движением руки уменьшив им обязательные резервы.
Додано: Чет 18 лип, 2019 23:03
Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:36
тринадцатый этаж - к несчастью, та ну его на
Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:45
antey1969
На данный момент построен 1-й этаж.
Главное никуда не спешить )))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с таким?
"Варианты квартир идут по договору пожизненного cодержания.
В разделе "Правовая сторона есть сам договор. Его можно скачать и почитать. Эта форма договора приравнена купли-продаже, так как собственность Вы получаете сразу с момент сделки. По договору важно выполнение только двух существенных условий: не выселять насильно пенсионера из квартиры и оплачивать ежемесячную сумму 1000 грн. на содержание. Больше ничего не может привести к разрыву договора.
Сначала изучаем договор, потом фото и просмотр."
Стоит ли иметь дело, скажем, с таким вариантом: Продается 2-х ком. квартира на бул. Кольцова, 5 этаж/ 9 дома, 45 общая/ 29 жилая/ 7 кухня за 16500 у.е. с отсрочкой проживания.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:16
Т.е. если он вдруг станет неходячим или вообще лежачим то вас это не будет касаться ? Знаю людей которые дохаживали по полной и спустя много лет всё ещё по впечатлением Не спешите. К следующим выборам, если любите борщагу, возьмете сильно дешевле и без "покойничка".
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Гемор не стоит того, чтобы с этим связываться
Кстати, история знает забавный случай с таким договором. Во Франции. Бабуля прожила 145 лет, а "покупатель" в итоге выплатил сумму в разы больше стоимости
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:22
Тут многие спрашивали, может ли цена на новострой просесть ниже стартовой цены застройщика?
Да, может. Заходя в ОП застройщика, помните - вы зашли в казино.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:44
Не знаю как у кого, а у меня ремонт это не только крупные закупки.
Рассчитать всё тютелька в тютельку очень сложно. Неиспользованные остатки - потерянные деньги.
Почти каждый день звонит мастер и говорит - а пару литров грунтовки не хватило, 2 профиля + лист гипсокартона ещё нужно. И это реально выматывает.
Тут эпиковский 27 ЮА, с недорогой доставкой и возможностью оплатить карточкой очень в тему.
В сам магазин Эпицентр, захожу очень редко.
Сказки про скидки в 20% это для бедных. Такие скидки эпик делает на товары которые у них стоят на 30% дороже нормальных киевских цен.
Например, покупать электрокабель в Эпике может только очень далекий от ремонтной тематике человек.
В то же время украинская акционная керамическая плитка, может у них продаваться по самой низкой цене.
А вообще, самая низкая цена не у дилера, а у сторожа который охраняет склад дилера
Бывало на ОЛХ некоторые экзотические стройматериалы (типа химанкер Хилти) за 20% от реальной цены можно купить.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:07
Электрику, сантехнику в эпике только совсем далёкий покупает. А вот плитку сам пару раз там брал. Несколько раз на хорошие скидки на стройхимию попадал. После мониторинга цен на унитаз ам пм пришлось брать в эпике, так как самое лучшее предложение было. На скачках курса эпик очень неповоротливый, вымутил кабину равак на 20% дешевле чем все инет предложения. В леруахе по акции брал немецкий ламинат с четырёхсторонней фаской по цене коростеньского. Короче, нужно смотреть, сравнивать, делать выводы, сделать это можно лёжа у них же в ванной с серебрянными ногами льва за 100кгрн, или сидя на толчке. Но безапелляционно заявлять, что эпик для лоха не стоит.
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