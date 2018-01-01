Gastarbaiter написав:

Анекдот из жизни.Давным-давно, когда трава была зеленее, Эпицентр только отвоевывал свое место на рынке, а никому не нужный доллар дороже 5 грн. никто брать не хотел, в магазин сантехники на окраине города зашла семейная пара. Побродив по залу, остановили свой выбор на одном из изделий. Цена, условно, 480 грн. Постояли, похмыкали, и со словами "поедем-ка мы еще в OBI" покинули торговый зал. Где-то через час возвращаются и просят сделать скидку, мотивируя тем, что "в OBI такие по 450". Поблагодарив за проведенные маркетинговые изыскания, продавец ознакомляет пару с условиями предоставления скидок и сообщает, что на таком объеме закупки магазин скидку не предоставляет. На что пара со словами "а поехали-ка мы еще в Эпицентр" вновь покидает помещение магазина. Еще где-то через час снова появляются на пороге и со словами "а вот в Эпике такой стоит за 435, вот давайте мы у вас за эту цену и заберем" снова пытаются выбить скидку. На что вновь получают отказ. Финальная фраза "ну скиньте хоть что-нибудь, а то мы уже 50 грн. на такси прокатали".