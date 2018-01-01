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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1353135413551356

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 190
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
57
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:30

Околонедвижный движ
В деле о махинациях с обменом квартир Национальной гвардии сообщено о подозрении четвертому фигуранту, - САП
.....

Напомним, указанное дело касается обмена долей имущественных прав Национальной гвардии Украины в объекте недвижимости в Печерском районе на квартиры в Дарницком районе столицы. По версии следствия, в результате неправомерных действий командующего НГУ и должностных лиц фирмы застройщика, государству нанесен ущерб на сумму 81,5 млн грн".

https://censor.net.ua/news/3138334/v_dele_o_mahinatsiyah_s_obmenom_kvartir_natsionalnoyi_gvardii_soobscheno_o_podozrenii_chetvertomu_figurantu
в статье скромно не упоминается слово "Укрбуд"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:34

  hume написав:..На скачках курса эпик очень неповоротливый, вымутил ....
вы не поняли, это и есть причиной нежелания работать с ними в принципе.
Поставщикам они тоже заплатят эту сумму, без учета курсовой разницы.
То есть страдает поставщик импортного товара - они за выручку не могут купить следующую партию товара.
А теперь, внимание, вопрос:
как вы думаете, после подобных кидков эпика, наученные горьким оптыом какой курс закладывают поставщики при продажах эпику??
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:53

И Виталия прессуют по строительной линии
ГБР открыло два расследования против Виталия Кличко .Речь идет о договоре аренды земельного участка для эксплуатации и обслуживания административного здания по улице Ямской 23-Б (Голосеевский район Киева) с компанией ООО «Техномонтажплюс». Соглашение заключили 27 ноября 2018 года.Это уже второе по счету «земельное» дело против столичного градоначальника. Первое ГБР открыло 17 июля этого года. Это производство касается сделки Киевской городской госадминистрации с компанией ООО «Роялти Тетрабуд». Для строительства жилого дома последняя получила 0,14 га земли на проспекте Победы в Киеве.

Представляю: взятки за землю исчезают, недвига дешевеет...
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:56

  sequence написав:
  hume написав:..На скачках курса эпик очень неповоротливый, вымутил ....
вы не поняли, это и есть причиной нежелания работать с ними в принципе.
Поставщикам они тоже заплатят эту сумму, без учета курсовой разницы.
То есть страдает поставщик импортного товара - они за выручку не могут купить следующую партию товара.
А теперь, внимание, вопрос:
как вы думаете, после подобных кидков эпика, наученные горьким оптыом какой курс закладывают поставщики при продажах эпику??

Это не кидок. Курсовая разница, традиционно и абсолютно заслуженно, достается покупателю с пачкой долларов в руках, а не Эпику.
Поставщиков, показывающих гривневый прайс на импортный товар, всерьез не воспринимаю.
Сейчас рынок стройматериалов очень конкурентный. По базовым позициям дилеры имеют грязный навар 2-3-5 %.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 19 лип, 2019 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:Поставщикам они тоже заплатят эту сумму, без учета курсовой разницы.
То есть страдает поставщик импортного товара - они за выручку не могут купить следующую партию товара.

Думаю что в этом году импортёры не жалуются на курс.
Надо просто ловить момент и правильно формировать кредитный портфель-в гривне или в долларе в зависимости от времени года (если, конечно, на кредитных работают). Да и курсовая разница всего 6-7 процентов, не так уж и много при наценках в 30-100%
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:59

Serg-ik
Доброго дня. Вже почали голосно говорити, хоч і анонімно, про корупцію у ДАБІ
https://www.facebook.com/groups/5479704 ... 624857645/

до того ж можна згадати звернення Артура з Тарьян до Президента взимку 2018, коли він сказав, що в нього вимагають квартири за дозволи на будівництво.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:03

Serg-ik
Ми теж слідкували за подіями по справі:
https://www.facebook.com/groups/5479704 ... 469089661/
https://www.facebook.com/groups/5479704 ... 872379754/
https://www.facebook.com/groups/5479704 ... 672370174/
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:54

  Serg-ik написав:И Виталия прессуют по строительной линии
ГБР открыло два расследования против Виталия Кличко .Речь идет о договоре аренды земельного участка для эксплуатации и обслуживания административного здания по улице Ямской 23-Б (Голосеевский район Киева) с компанией ООО «Техномонтажплюс». Соглашение заключили 27 ноября 2018 года.Это уже второе по счету «земельное» дело против столичного градоначальника. Первое ГБР открыло 17 июля этого года. Это производство касается сделки Киевской городской госадминистрации с компанией ООО «Роялти Тетрабуд». Для строительства жилого дома последняя получила 0,14 га земли на проспекте Победы в Киеве.

Представляю: взятки за землю исчезают, недвига дешевеет...


Никогда! Наши же форумчане аргументировано доказали - прозрачная продажа участков только подымет стоимость земли.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:59

  UA написав:..
Это не кидок. Курсовая разница, традиционно и абсолютно заслуженно, достается покупателю с пачкой долларов в руках, а не Эпику.
Поставщиков, показывающих гривневый прайс на импортный товар, всерьез не воспринимаю.
Сейчас рынок стройматериалов очень конкурентный. По базовым позициям дилеры имеют грязный навар 2-3-5 %.
Эпицентр конкурентен в товарах, что сам импортирует, или производит (плитка). Некоторые позиции вынуждает(!) продавать поставщиков по себестоимости.
Также, раз в квартал поставщик платит Эпику откат, "за предоставление полки" - от 5 до 8% от оборота - и за это тоже платит покупатель. В случае импорта, еще завышается курс.
При прочих равных, нормальные "корпоративные" клиенты туда не ходят - это третьи/четвертые загребущие руки.
Мне надоело это рассказывать - я давно работаю в крупном розничном бизнесе, с крупным производством. Всю эту xерь знаю, бо сам общаюсь с представителями Эпика/Леруа/Розеток и т.д. Также некоторые клиенты и друзья работают с этой сетью.
Если вы знаете (а не предполагаете) то, что не знаю я - поделитесь!
sequence
 
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