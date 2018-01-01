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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:22
Ребята, идите на МБА и в первом же триместре вам расскажут про взаимодействие сетей и поставщиков, кто кого в каком случае может нагнуть.
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investorkiev
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:26
investorkiev написав:
Ребята, идите на МБА и в первом же триместре вам расскажут про взаимодействие сетей и поставщиков, кто кого в каком случае может нагнуть.
расскажите лучше вы, поделитесь, так сказать, опытом - мне рассказывать нечего, картина мира вполне сформирована.
я вам могу скинуть типовые договоры Ляруа/Розеток/Эпика с комментариями, а вы??
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sequence
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:33
sequence написав: investorkiev написав:
Ребята, идите на МБА и в первом же триместре вам расскажут про взаимодействие сетей и поставщиков, кто кого в каком случае может нагнуть.
расскажите лучше вы, поделитесь, так сказать, опытом - мне рассказывать нечего, картина мира вполне сформирована.
я вам могу скинуть типовые договоры Ляруа/Розеток/Эпика с комментариями, а вы??
Если бы вы были правы и в Эпике было все плохо и дорого, то никто бы там не покупал.
Более того - никто бы туда не поставлял ничего, были бы пустые полки.
Но вы говорите что многое Эпик нагибает поставлять по себестоимости. Еще и с отсрочкой в 90-180 дней? И тут же говорите что Эпик не выгодный- что там дорого даже со скидкой, что это «третьи-четвертые руки».
Но зайдите на парковку Эпика в любой будний день. Зайдите туда же в выходной.
Сравните выручку свою и Эпика.
Сравните ассортимент Эпика и свой.
Внимательно подумайте над открывшимися фактами.
Востаннє редагувалось investorkiev
в П'ят 19 лип, 2019 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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investorkiev
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:38
investorkiev написав: sequence написав: investorkiev написав:
Ребята, идите на МБА и в первом же триместре вам расскажут про взаимодействие сетей и поставщиков, кто кого в каком случае может нагнуть.
расскажите лучше вы, поделитесь, так сказать, опытом - мне рассказывать нечего, картина мира вполне сформирована.
я вам могу скинуть типовые договоры Ляруа/Розеток/Эпика с комментариями, а вы??
Если бы вы были правы и в Эпике было все плохо и дорого, то никто бы там не покупал. Но зайдите на парковку Эпика в любой будний день. Зайдите туда же в выходной.
Сравните выручку свою и Эпика.
Внимательно подумайте над открывшимися фактами.
В Эпицентре удобно, но дорого.
Было бы удобно и дешево, ничего бы кроме Эпицентра не существовало в городах их присутствия.
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freeze
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:48
vano80 написав: Serg-ik написав:
И Виталия прессуют по строительной линии
ГБР открыло два расследования против Виталия Кличко .Речь идет о договоре аренды земельного участка для эксплуатации и обслуживания административного здания по улице Ямской 23-Б (Голосеевский район Киева) с компанией ООО «Техномонтажплюс». Соглашение заключили 27 ноября 2018 года.Это уже второе по счету «земельное» дело против столичного градоначальника. Первое ГБР открыло 17 июля этого года. Это производство касается сделки Киевской городской госадминистрации с компанией ООО «Роялти Тетрабуд». Для строительства жилого дома последняя получила 0,14 га земли на проспекте Победы в Киеве.
Представляю: взятки за землю исчезают, недвига дешевеет...
Никогда! Наши же форумчане аргументировано доказали - прозрачная продажа участков только подымет стоимость земли.
Только бабло получат не условные Кличко енд.ко , а город и на эти деньги можно будет строить инфраструктуру, Школы, ДС , дороги
А сейчас вместо новых школ и ДС появляются виллы в Испании у всяких м.даков
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:55
investorkiev написав:
..
Сравните ассортимент Эпика и свой.
Внимательно подумайте над открывшимися фактами.
у меня штат в несколько раз (именно так, не на порядки) меньше, но половина работает на производстве, т.е. делают продукт.
а эти барыги
и все
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:59
sequence написав: investorkiev написав:
..
Сравните ассортимент Эпика и свой.
Внимательно подумайте над открывшимися фактами.
у меня штат в несколько раз (именно так, не на порядки) меньше, но половина работает на производстве, т.е. делают продукт.
а эти барыги
и все
Недавно читал про один стартап с штатом 16 (шестнадцать) человек, который достиг капитализации 1 млрд дол.
Сейчас главное не произвести - главное продать.
Сделать айфон могут десятки компаний. Но Эпл один.
Прокатать трубу могут тысячи компаний, но...
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:04
investorkiev написав:
..
Сейчас главное не произвести - главное продать.
..
мдя.
чем меньше у нас будет людей с подобным мышлением, тем лучше будет жить страна и люди
все, хорош оффтопить
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