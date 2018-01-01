Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:33

sequence написав: investorkiev написав: Ребята, идите на МБА и в первом же триместре вам расскажут про взаимодействие сетей и поставщиков, кто кого в каком случае может нагнуть. Ребята, идите на МБА и в первом же триместре вам расскажут про взаимодействие сетей и поставщиков, кто кого в каком случае может нагнуть.

расскажите лучше вы, поделитесь, так сказать, опытом - мне рассказывать нечего, картина мира вполне сформирована.

я вам могу скинуть типовые договоры Ляруа/Розеток/Эпика с комментариями, а вы?? расскажите лучше вы, поделитесь, так сказать, опытом - мне рассказывать нечего, картина мира вполне сформирована.я вам могу скинуть типовые договоры Ляруа/Розеток/Эпика с комментариями, а вы??

Если бы вы были правы и в Эпике было все плохо и дорого, то никто бы там не покупал.Более того - никто бы туда не поставлял ничего, были бы пустые полки.Но вы говорите что многое Эпик нагибает поставлять по себестоимости. Еще и с отсрочкой в 90-180 дней? И тут же говорите что Эпик не выгодный- что там дорого даже со скидкой, что это «третьи-четвертые руки».Но зайдите на парковку Эпика в любой будний день. Зайдите туда же в выходной.Сравните выручку свою и Эпика.Сравните ассортимент Эпика и свой.Внимательно подумайте над открывшимися фактами.