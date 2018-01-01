Равак в принципе можно купить и -50% от розницы если не срочно и грамотно подойти к этому вопросу
если интересно могу в личку
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Равак в принципе можно купить и -50% от розницы если не срочно и грамотно подойти к этому вопросу
если интересно могу в личку
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