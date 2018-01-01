Равак в принципе можно купить и -50% от розницы если не срочно и грамотно подойти к этому вопросу
если интересно могу в личку
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Равак в принципе можно купить и -50% от розницы если не срочно и грамотно подойти к этому вопросу
если интересно могу в личку
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сети да - 30-45-90 дней отсрочки, не хочешь - не поставляй,желающих миллион, цена мизер. Но без сетей нет объема продаж, заводы - те же вафли и тоже не бельгийские. Тендер-перетендер, отсрочка, а потом ещё оплаты клянчить. Сети хотя бы с этим в последнее время не кидают, а вот 00-е - были весёлые на счёт кидков.
|