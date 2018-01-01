Равак в принципе можно купить и -50% от розницы если не срочно и грамотно подойти к этому вопросу
если интересно могу в личку
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Равак в принципе можно купить и -50% от розницы если не срочно и грамотно подойти к этому вопросу
если интересно могу в личку
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:39
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сети да - 30-45-90 дней отсрочки, не хочешь - не поставляй,желающих миллион, цена мизер. Но без сетей нет объема продаж, заводы - те же вафли и тоже не бельгийские. Тендер-перетендер, отсрочка, а потом ещё оплаты клянчить. Сети хотя бы с этим в последнее время не кидают, а вот 00-е - были весёлые на счёт кидков.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:51
... ремонт можна лише розпочати))) ©®™
... тут так "розжарили" тему про Епік, а Долярчика не запитали!
- а Долярчик, якраз перетнув екватор свого ремонту квартири і стрімко наберає обертів до фінішу!
...так от по Епіку...
- справді, цемент/піноблоки/суха штукатурка/гіпси і ще багато речей - справді ДОРОЖЧЕ, ніж біля мого будинку(100м) у буд-магазині, де теж можна карточкою розрахуватись!
- АЛЕ! - В Епіку брав міжкімнатні двері/замки до них і все мені там позарізали/попідганяли...
- а ще там брав:
- плитку по акції на с/в і кухню(польську) - 3 види - вся до 200грн/м2
- клей до плитки по акції - 114гр/25кг
- ламінат ~ 200грн/м2(укр.), плити осб під нього і підложку...
- душовий підон
....шпалери з недорогих(200-300грн/рулон шириною 1м) - так ще і не вибрав, бо не було достатньої кількості рулонів....або просто - не гарні...
- а все решти/більшість йде ~ 450-600/рулон(ну і є по штуці і по-за штуку )
.... так що не все так однозначно!
п. с.
... електрику брав на базарі...
... сантехніку - через знайомих...
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 19 лип, 2019 19:17, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ого у Долярчика хата - ламината одного на 200кв.м!
Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:10
Живите своим умом!
Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:38
Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:43
Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:18
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ковальскую рейдерят!
Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:41
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