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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1355135613571358

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 190
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
57
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:вымутил кабину равак на 20% дешевле чем все инет предложения

Равак в принципе можно купить и -50% от розницы если не срочно и грамотно подойти к этому вопросу
если интересно могу в личку :)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сети да - 30-45-90 дней отсрочки, не хочешь - не поставляй,желающих миллион, цена мизер. Но без сетей нет объема продаж, заводы - те же вафли и тоже не бельгийские. Тендер-перетендер, отсрочка, а потом ещё оплаты клянчить. Сети хотя бы с этим в последнее время не кидают, а вот 00-е - были весёлые на счёт кидков.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:51

... ремонт можна лише розпочати))) ©®™

... тут так "розжарили" тему про Епік, а Долярчика не запитали! :)
- а Долярчик, якраз перетнув екватор свого ремонту квартири і стрімко наберає обертів до фінішу!
...так от по Епіку...
- справді, цемент/піноблоки/суха штукатурка/гіпси і ще багато речей - справді ДОРОЖЧЕ, ніж біля мого будинку(100м) у буд-магазині, де теж можна карточкою розрахуватись!
- АЛЕ! - В Епіку брав міжкімнатні двері/замки до них і все мені там позарізали/попідганяли...
- а ще там брав:
- плитку по акції на с/в і кухню(польську) - 3 види - вся до 200грн/м2
- клей до плитки по акції - 114гр/25кг
- ламінат ~ 200грн/м2(укр.), плити осб під нього і підложку...
- душовий підон
....шпалери з недорогих(200-300грн/рулон шириною 1м) - так ще і не вибрав, бо не було достатньої кількості рулонів....або просто - не гарні...
- а все решти/більшість йде ~ 450-600/рулон(ну і є по штуці і по-за штуку :) )

.... так що не все так однозначно!

п. с.
... електрику брав на базарі...
... сантехніку - через знайомих...
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 19 лип, 2019 19:17, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ого у Долярчика хата - ламината одного на 200кв.м!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:10

  investorkiev написав:Ого у Долярчика хата - ламината одного на 200кв.м!

А потолок вы посчитали ?)))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:38

  investorkiev написав:Ого у Долярчика хата - ламината одного на 200кв.м!

:D
Вероятно, хотел написать, что цена 200 грн/ за м2
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 18:43

  l66 написав:
  investorkiev написав:Ого у Долярчика хата - ламината одного на 200кв.м!

:D
Вероятно, хотел написать, что цена 200 грн/ за м2

та дайте жабе разгуляться :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:18

  investorkiev написав:Ого у Долярчика хата - ламината одного на 200кв.м!

... я там виправив...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 19:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ковальскую рейдерят!
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