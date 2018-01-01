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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:05
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Ковальскую рейдерят!
Ну и норм, у меня по ее обьекту самый низкий прирост стоимости - всего 43% от вложенных мной денег (воздух+ремонт). Я на них обиделся.
В Династии забетонились?
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