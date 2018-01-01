В Династии забетонились?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:05
Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:56
... за крок до перевороту думок ©
.... тут показаний договір(що це не фейк) і все розраховано і показано в цифрах....
- то я ще раз запитую: В УКРАЇНІ ТАК ТЕЖ МОЖНА, чи ні???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:24
Кредит под 3%
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
Додано: Суб 20 лип, 2019 11:13
Долярчик
Причем тут москали ? Они считают только в рублях , а не в долларах. Рубль девальвирует в 2-3 раза . Может стройка была не законная или серая. Я не факт что есть покупатель
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
Додано: Суб 20 лип, 2019 12:09
... ще б такі укр-ролики клепали - було б добре!))
proftpd66
... ну так гривня теж - не сама тверда валюта
- і він там договір засвічує, що реально куплено в 2015(чи 2016р)
...і так, він там розказує, що не все так просто..... - суть в тому, що якраз і ризикує на "сумнівних" об'єктах!
- і Кіосаки теж наголошував, що перше "прощупує" 100 об'єктів, ніж знайде ОДНОГО, але "перспективного"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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