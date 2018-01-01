RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1356135713581359

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 190
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
57
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:05

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ковальскую рейдерят!


Ну и норм, у меня по ее обьекту самый низкий прирост стоимости - всего 43% от вложенных мной денег (воздух+ремонт). Я на них обиделся.

В Династии забетонились?
remark
 
Повідомлень: 395
З нами з: 25.12.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:56

... за крок до перевороту думок ©

.... тут показаний договір(що це не фейк) і все розраховано і показано в цифрах....

- то я ще раз запитую: В УКРАЇНІ ТАК ТЕЖ МОЖНА, чи ні???
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6600
З нами з: 19.10.15
Подякував: 448 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 00:24

Кредит под 3%

https://allfin.com.ua/stati/o-kreditova ... n_get_more[*][*]
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 920
З нами з: 22.12.16
Подякував: 92 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 11:13

Долярчик

Причем тут москали ? Они считают только в рублях , а не в долларах. Рубль девальвирует в 2-3 раза . Может стройка была не законная или серая. Я не факт что есть покупатель
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 920
З нами з: 22.12.16
Подякував: 92 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:09

... ще б такі укр-ролики клепали - було б добре!))

proftpd66
... ну так гривня теж - не сама тверда валюта :P
- і він там договір засвічує, що реально куплено в 2015(чи 2016р)

...і так, він там розказує, що не все так просто..... - суть в тому, що якраз і ризикує на "сумнівних" об'єктах!
- і Кіосаки теж наголошував, що перше "прощупує" 100 об'єктів, ніж знайде ОДНОГО, але "перспективного"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6600
З нами з: 19.10.15
Подякував: 448 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:19

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2921
З нами з: 06.04.16
Подякував: 708 раз.
Подякували: 818 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:02

  Долярчик написав:.... тут показаний договір(що це не фейк) і все розраховано і показано в цифрах....

- то я ще раз запитую: В УКРАЇНІ ТАК ТЕЖ МОЖНА, чи ні???


та не слухайте того москаля, людина на лайках та підписчиках на тему нерухомості гроші заробляє
remark
 
Повідомлень: 395
З нами з: 25.12.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:07

  remark написав:
  Долярчик написав:.... тут показаний договір(що це не фейк) і все розраховано і показано в цифрах....

- то я ще раз запитую: В УКРАЇНІ ТАК ТЕЖ МОЖНА, чи ні???


та не слухайте того москаля, людина на лайках та підписчиках на тему нерухомості гроші заробляє

... то киньте аналог українського - буду слухати українця! :P
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6600
З нами з: 19.10.15
Подякував: 448 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 13:16

  Долярчик написав:
  remark написав:
  Долярчик написав:.... тут показаний договір(що це не фейк) і все розраховано і показано в цифрах....

- то я ще раз запитую: В УКРАЇНІ ТАК ТЕЖ МОЖНА, чи ні???


та не слухайте того москаля, людина на лайках та підписчиках на тему нерухомості гроші заробляє

... то киньте аналог українського - буду слухати українця! :P



Пропоную вам відкрити свій канал на ютубі, маючи досвід в інвестуванні та гарну балакучість створювати відео. Сподіваюсь, що у вас буде успіх, тому що ви відкриєте перший український канал недвіги), ще й назву дайте Інвест-Доляр. Все товариство з форуму підпишеться та буде вам ставити лайки.
remark
 
Повідомлень: 395
З нами з: 25.12.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1356135713581359
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1515, 1516, 1517
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15167 2457579
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лип, 2019 10:35
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181862
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 72204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (22953)
20.07.2019 14:15
Золото XAU/USD (2559)
20.07.2019 14:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.