Додано: П'ят 19 лип, 2019 21:56

.... тут показаний договір(що це не фейк) і все розраховано і показано в цифрах....



- то я ще раз запитую: В УКРАЇНІ ТАК ТЕЖ МОЖНА, чи ні???



...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4