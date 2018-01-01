Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
2805 написав:Ув. Долярчик, скажите плз, я хочу купить квартиру во Львове и переехать из Одессы. Меня интересует тот комплекс, где Вы купили. Сколько стоит 2-х и одно комнатная квартиры, и есть ли они сейчас в продаже? Далеко ли они от центра?
... в моєму будинку (Авалон Лайт) ще недавно продавали декілька квартир.... а зараз щось не чути... - за однуху 48м2 хотіли 35К ....до центру 4км