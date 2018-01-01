RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1356135713581359

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 190
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
57
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:05

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ковальскую рейдерят!


Ну и норм, у меня по ее обьекту самый низкий прирост стоимости - всего 43% от вложенных мной денег (воздух+ремонт). Я на них обиделся.

В Династии забетонились?
remark
 
Повідомлень: 393
З нами з: 25.12.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 00:24

Кредит под 3%

https://allfin.com.ua/stati/o-kreditova ... n_get_more[*][*]
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 922
З нами з: 22.12.16
Подякував: 93 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 12:19

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2926
З нами з: 06.04.16
Подякував: 709 раз.
Подякували: 822 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ув. Долярчик, скажите плз, я хочу купить квартиру во Львове и переехать из Одессы. Меня интересует тот комплекс, где Вы купили. Сколько стоит 2-х и одно комнатная квартиры, и есть ли они сейчас в продаже? Далеко ли они от центра?
2805
 
Повідомлень: 69
З нами з: 20.07.10
Подякував: 187 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 14:57

  2805 написав:Ув. Долярчик, скажите плз, я хочу купить квартиру во Львове и переехать из Одессы. Меня интересует тот комплекс, где Вы купили. Сколько стоит 2-х и одно комнатная квартиры, и есть ли они сейчас в продаже? Далеко ли они от центра?

... в моєму будинку (Авалон Лайт) ще недавно продавали декілька квартир.... а зараз щось не чути...
- за однуху 48м2 хотіли 35К
....до центру 4км

...але, біля мого будинку будудують ще нанадцять будинків "Грінвіль Парк"(2 будинки вже зведено - один з яких вже утеплюють)
- детально ціни можна глянути ось тут:
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%96%D0%B2
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6602
З нами з: 19.10.15
Подякував: 449 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 07:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тема нерухомостiКРЖН бачу забуксовала,
це всi на виборах СН?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15898
З нами з: 09.03.14
Подякував: 932 раз.
Подякували: 930 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 07:43

  flyman написав:тема нерухомостi КРЖН бачу забуксовала,
це всi на виборах СН?

Люди уже заметили, что нынче в Киеве не только помидоры-огурцы дико дорогие но и метры-квадратные. Цены продаванов вошли в красную зону - маразматическую :shock: :mrgreen: Вон уже на Львов переориентируются 8)
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/obolonski ... 91324.html
https://empireproperty.com.ua/propertys ... shenko-21/
https://rieltor.ua/flats-sale/view/7827074/
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/obolonski ... 48949.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/obolonski ... 41948.html
Маразматичность цен становится более очевидной если внимательно изучить локации. Одни предлагают чумАвой выхлоп дизеля евро-2, другие добавят аромат цветущего тех.озера, где запрещено купаться с конца 70-х :shock: Есть выбор :mrgreen:
moniks
 
Повідомлень: 1272
З нами з: 27.08.14
Подякував: 880 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:45

  Оранжевый-хит сезона написав:Ковальскую рейдерят!

Туда ей и дорога: строят всякое УГ.
PS Ребята, не ошибитесь сегодня с выбором. От вас зависит будущее нашей страны.
airmax78
 
Повідомлень: 30831
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3634 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ковальскую рейдерят!

Туда ей и дорога: строят всякое УГ.
PS Ребята, не ошибитесь сегодня с выбором. От вас зависит будущее нашей страны.
ПЕС не проходит. А Ковальская выдерживала сроки.

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19910
З нами з: 20.04.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

moniks написав:
  flyman написав:тема нерухомостi КРЖН бачу забуксовала,
це всi на виборах СН?

Люди уже заметили, что нынче в Киеве не только помидоры-огурцы дико дорогие но и метры-квадратные. Цены продаванов вошли в красную зону - маразматическую :shock: :mrgreen: Вон уже на Львов переориентируются 8)
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/obolonski ... 91324.html
https://empireproperty.com.ua/propertys ... shenko-21/
https://rieltor.ua/flats-sale/view/7827074/
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/obolonski ... 48949.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/obolonski ... 41948.html
Маразматичность цен становится более очевидной если внимательно изучить локации. Одни предлагают чумАвой выхлоп дизеля евро-2, другие добавят аромат цветущего тех.озера, где запрещено купаться с конца 70-х :shock: Есть выбор :mrgreen:
В ремонт и мебель вложено тысяч 80

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19910
З нами з: 20.04.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1356135713581359
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1516, 1517, 1518
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15177 2458922
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 08:41
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181877
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 72428
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.