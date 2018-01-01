В Династии забетонились?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:05
Додано: Суб 20 лип, 2019 00:24
Кредит под 3%
…А чтоб война не скучной была, мы с красными «товарищами» и белыми «господами» договор негласный заключили: проституток и артистов не убивать…
Додано: Суб 20 лип, 2019 14:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ув. Долярчик, скажите плз, я хочу купить квартиру во Львове и переехать из Одессы. Меня интересует тот комплекс, где Вы купили. Сколько стоит 2-х и одно комнатная квартиры, и есть ли они сейчас в продаже? Далеко ли они от центра?
Додано: Суб 20 лип, 2019 14:57
... в моєму будинку (Авалон Лайт) ще недавно продавали декілька квартир.... а зараз щось не чути...
- за однуху 48м2 хотіли 35К
....до центру 4км
...але, біля мого будинку будудують ще нанадцять будинків "Грінвіль Парк"(2 будинки вже зведено - один з яких вже утеплюють)
- детально ціни можна глянути ось тут:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 21 лип, 2019 07:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тема нерухомостiКРЖН бачу забуксовала,
це всi на виборах СН?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 21 лип, 2019 07:43
Люди уже заметили, что нынче в Киеве не только помидоры-огурцы дико дорогие но и метры-квадратные. Цены продаванов вошли в красную зону - маразматическую Вон уже на Львов переориентируются
Маразматичность цен становится более очевидной если внимательно изучить локации. Одни предлагают чумАвой выхлоп дизеля евро-2, другие добавят аромат цветущего тех.озера, где запрещено купаться с конца 70-х Есть выбор
Додано: Нед 21 лип, 2019 09:45
Додано: Нед 21 лип, 2019 09:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 21 лип, 2019 09:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В ремонт и мебель вложено тысяч 80
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