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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1357135813591360

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 190
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
57
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 10:19

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ковальскую рейдерят!

Туда ей и дорога: строят всякое УГ.
PS Ребята, не ошибитесь сегодня с выбором. От вас зависит будущее нашей страны.

... я свій вибір вже зробив! :mrgreen:
- "галочку" поставив жирну! 8) :P
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:53

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ковальскую рейдерят!

Туда ей и дорога: строят всякое УГ.
PS Ребята, не ошибитесь сегодня с выбором. От вас зависит будущее нашей страны.

Сегодня я предельно трезв,
чтобы в графу поставить крест...
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  #<1 ... 1357135813591360
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