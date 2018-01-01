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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 лип, 2019 11:53
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Ковальскую рейдерят!
Туда ей и дорога: строят всякое УГ.
PS Ребята, не ошибитесь сегодня с выбором. От вас зависит будущее нашей страны.
Сегодня я предельно трезв,
чтобы в графу поставить крест...
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Додано: Нед 21 лип, 2019 14:40
antey1969 написав: airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Ковальскую рейдерят!
Туда ей и дорога: строят всякое УГ.
PS Ребята, не ошибитесь сегодня с выбором. От вас зависит будущее нашей страны.
Сегодня я предельно трезв,
чтобы в графу поставить крест...
"Чтобы на стране поставить крест"
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Додано: Нед 21 лип, 2019 14:45
... хрест ставимо на корупції і брехливості!
Слава Україні!
Україна - понад усе!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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