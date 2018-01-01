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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1357135813591360

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 190
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
57
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:53

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ковальскую рейдерят!

Туда ей и дорога: строят всякое УГ.
PS Ребята, не ошибитесь сегодня с выбором. От вас зависит будущее нашей страны.

Сегодня я предельно трезв,
чтобы в графу поставить крест...
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 13:34

  Оранжевый-хит сезона написав:
moniks написав:
  flyman написав:тема нерухомостi КРЖН бачу забуксовала,
це всi на виборах СН?

Люди уже заметили, что нынче в Киеве не только помидоры-огурцы дико дорогие но и метры-квадратные. Цены продаванов вошли в красную зону - маразматическую :shock: Вон уже на Львов переориентируются 8)
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/obolonski ... 91324.html
https://empireproperty.com.ua/propertys ... shenko-21/
https://rieltor.ua/flats-sale/view/7827074/
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/obolonski ... 48949.html
https://kiev.mesto.ua/uk/sale/obolonski ... 41948.html
Маразматичность цен становится более очевидной если внимательно изучить локации. Одни предлагают чумАвой выхлоп дизеля евро-2, другие добавят аромат цветущего тех.озера, где запрещено купаться с конца 70-х. Есть выбор :mrgreen:
В ремонт и мебель вложено тысяч 80

За "тысяч 80" не далеко есть готовые квартиры со схожыми параметрами 8)
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-2k ... 81863d30fd
https://www.olx.ua/obyavlenie/prostorna ... 81863d30fd
:mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 14:40

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ковальскую рейдерят!

Туда ей и дорога: строят всякое УГ.
PS Ребята, не ошибитесь сегодня с выбором. От вас зависит будущее нашей страны.

Сегодня я предельно трезв,
чтобы в графу поставить крест...

"Чтобы на стране поставить крест"
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... хрест ставимо на корупції і брехливості!
Слава Україні!
Україна - понад усе!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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