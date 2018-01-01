Сегодня я предельно трезв,
чтобы в графу поставить крест...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 21 лип, 2019 11:53
Додано: Нед 21 лип, 2019 13:34
За "тысяч 80" не далеко есть готовые квартиры со схожыми параметрами
Додано: Нед 21 лип, 2019 14:40
Додано: Нед 21 лип, 2019 14:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... хрест ставимо на корупції і брехливості!
Слава Україні!
Україна - понад усе!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 21 лип, 2019 15:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А как же тема решающих всьо модных МОПов,где фотки давки в ОП застройщиков,естественно кана фирташа и панелек,которые на ладан дышат для убедительного контраста?
Ребята в чём дело,притащили сюда политику, чтобы было кого винить в провале верного курса одного политического банкрота ПЕСика? Мол мы всё правильно шли шли,а тут сделали их даже не вместе,а одним маленьким актёром из шоу??
Это надо было уметь,набрать 60%,а потом в 10 раз меньше,но это конечно не так как Ющенко,но время ещё есть,на следующих выборах дамаю будет по 1% и на президентских и на парламентских.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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