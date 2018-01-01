Вавриш - это гипотетическая проблема. А есть существующая. Массив Варшавка на Виноградаре застраивается в огромном количестве домами. И это делается не когда-нибудь завтра, а именно сегодня. Туда же ведется ветка метро под эту застройку Микитася. Который также ремонтирует Шулявский мост. И под залог денег, которые Микитась получил за этот мост, он покупает здание в центре Киева. Вот это реальность!

обладая большими возможностями, город за 5 лет их утратил. Мало что было сделано, разве что уровень коррупции усилился. В принципе вопрос не о благоустройстве граждан стоит, а о том, кто больше построит домов и больше на них заработает. Количество домов, которое строится в Киеве на квадратный метр, может сравниться разве что с Китаем. Насколько это соизмеримо с возможностями города? Вопрос, по-моему, риторический.- Я понимаю, что это скорее гипотетический вопрос, но в мэрии считают, что и вы, и Вавриш приходите, чтобы заработать как раз на новых стройках. Например, построить 60 зданий на Подоле.- Я? 60 зданий?- Не вы, а, допустим, Вавриш.- Я знаю, что у него есть комплекс на Рыбальском, а больше не знаю.- Есть еще несколько строек в центре и где гарантия, что он не будет дальше использовать свои связи себе на пользу?Как и теневое управление городом имени Столара. О котором знает любой чиновник или бизнесмен в городе. Так, может, давайте поговорим не об угрозах умозрительных рисков, а о том, что существует сейчас. Чтобы не говорить об этих проблемах, они пугают своими страхами. Источник: