Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав: Астанавите! Мне еще Микитась дом ребенку не достроил!
Какой такой еще пыкытась-мыкытась? Вавриш теперь наше все - надо было брать Рыбальский, как Макс советовал.
а чо там, от Укрбуда в Раду никто не прополз? кстати, у Кличко вроде выборная должность? Его же тока народ может уволить, не?
Согласно закону о столице, Глава КМДА назначается Президентом, а ему уже подчиняются все РДА города Киева. Виталик по договору с По совмещает должность мэра с должностью Главы КМДА. Но По ушел, и договор более недействителен. По сути, у Виталика сейчас забирают больше половины влияния и властных рычагов.
История вопроса давняя. Есть решение конституционного суда от 25.12.2003, например.
"Отже, на основі системного аналізу положень Конституції України ( 254к/96-ВР ) і чинного законодавства можна дійти висновку, що Київську міську державну адміністрацію може очолювати лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом України призначається головою Київської міської державної адміністрації".
Потом рыги все переиграли и назначили Попова при мере Черновецком.
И еще, обратите внимание Труханова и Кернеса не снимают с должности глав городской администрации, они друзяки )))
Борислав Береза Я не фанат Кличко или Зе, но тут у меня двойственные чувства. С одной стороны Кличко де-факто Киевом не управлял, а это делал Столар. И они из Киева сделали город-провинцию. Теперь Кличко сносят и это шанс на изменения, но делается это путем нарушения закона и назначения своего гауляйтера. А это уже дно. Вот такие противоречивые мысли.
zzzzzz написав:И еще, обратите внимание Труханова и Кернеса не снимают с должности глав городской администрации, они друзяки )))
Не. Киев и Севастополь административно-территориальные единицы Украины первого уровня. Простыми словами. Киев не подчиняется Киевской области. А Харьков подчиняется Харьковской области. Если бы Кернес совмещал должность мера Харька с должностью губернатора Харьковской области тогда была бы аналогия с Киевом. А так её нет.
Востаннє редагувалось UA в Сер 24 лип, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
обладая большими возможностями, город за 5 лет их утратил. Мало что было сделано, разве что уровень коррупции усилился. В принципе вопрос не о благоустройстве граждан стоит, а о том, кто больше построит домов и больше на них заработает. Количество домов, которое строится в Киеве на квадратный метр, может сравниться разве что с Китаем. Насколько это соизмеримо с возможностями города? Вопрос, по-моему, риторический.
- Я понимаю, что это скорее гипотетический вопрос, но в мэрии считают, что и вы, и Вавриш приходите, чтобы заработать как раз на новых стройках. Например, построить 60 зданий на Подоле.
- Я? 60 зданий?
- Не вы, а, допустим, Вавриш.
- Я знаю, что у него есть комплекс на Рыбальском, а больше не знаю.
- Есть еще несколько строек в центре и где гарантия, что он не будет дальше использовать свои связи себе на пользу?
- Вавриш - это гипотетическая проблема. А есть существующая. Массив Варшавка на Виноградаре застраивается в огромном количестве домами. И это делается не когда-нибудь завтра, а именно сегодня. Туда же ведется ветка метро под эту застройку Микитася. Который также ремонтирует Шулявский мост. И под залог денег, которые Микитась получил за этот мост, он покупает здание в центре Киева. Вот это реальность! Как и теневое управление городом имени Столара. О котором знает любой чиновник или бизнесмен в городе. Так, может, давайте поговорим не об угрозах умозрительных рисков, а о том, что существует сейчас. Чтобы не говорить об этих проблемах, они пугают своими страхами. Источник: https://censor.net.ua/r3139358
улавливаете?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
а чо - мне бизнес-подход нравится. Строить метро к очередному Мордору (параллельно стройке) гениальная веЩ. Типа все для людей из мордора То что не всем застройщикам так повезло - ну кто же им доктор! Надождать!
а чо - мне бизнес-подход нравится. Строить метро к очередному Мордору (параллельно стройке) гениальная веЩ. Типа все для людей из мордора То что не всем застройщикам так повезло - ну кто же им доктор! Надождать!
А вы на секундочку представляете что будет с Укрбудом если Ткаченко с его 1+1 начнет мочить в информационном поле Укрбуд ? Кличка там и так мочат, но могут и укрбуд начать , к тому же еще и Микитась пролетел на выборах.