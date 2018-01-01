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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1373137413751376

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 192
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
57
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
11%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
12
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
27
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:32

Просто немного занимтельной статистики из-за рубежа.
Население Великобритании 60 млн.чел.
Украина 40 млн.чел

В июне в Великобритании было выдано 46,4 тыс ипеточных кредита. Среднегодовой показатель 42 тыс в месяц . В год 500 тысяч.

У нас за весь год ипотечных кредитов от банков было выдано чуть больше чем на 1 млрд.грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:50

  zzzzzz написав:У нас за весь год ипотечных кредитов от банков было выдано чуть больше чем на 1 млрд.грн.

Радоваться или огорчаться ?
Я немножко догадываюсь что если %% по кредиту будут как в Англии 3% годовых и сами кредиты будут раздавать налево-направо то и цена недвиги будет гораздо ближе к лондонской чем к текущим уровням.
Я это к тому что для пересичного условно пофигу есть кредит или нет.
Если его нету -будет горбатиться 10 лет что-бы купить хруща за 30куе
Если кредит есть -будет горбатиться 30 лет что-бы вернуть условных 300куе за ту-же хату взятую в кредит.
Зато ВВП как вырастет....
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А где Конговец, поклонник Кличка?

Интересно услышать его мнение.

Стекляный мост - выводы и перспективы.
Метро в ипеня. Да или нет.
Вавриш - мессия или нет?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:05

Инвестиционная Группа ( ---------- ), Киев
5 ч. ·
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Облігації зовнішньої державної позики (eurobonds)
Дата погашення: 25.09.2032
Ефективна дохідність: 7% в US Dollars
Мінімальний лот: 100 шт

https://www.minfin.gov.ua/news/borg/eurobonds


Имя компании не указывал что-бы не упрекнули в рекламе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Доходность 7% нда...
Депозиты чистыми 4% нда уж....

Заканчивается период, когда чел с 1 млн дол мог жить как король в Киеве.
Все скромнее и скромнее...
Квартиры если «в лоб покупать» то тоже.. сколько? 8% годовых? 150 аренд?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:19

  investorkiev написав:Доходность 7% нда...
Депозиты чистыми 4% нда уж....

Заканчивается период, когда чел с 1 млн дол мог жить как король в Киеве.
Все скромнее и скромнее...
Квартиры если «в лоб покупать» то тоже.. сколько? 8% годовых? 150 аренд?

а у вас деньги во времени ничего не стоят? сколько вы ждали свои круши от зарядки до ключей хотя бы? + время и деньги на ремонт и каков инвестиционный период? выходить из этого актива не будете от слова совсем? думаю 7% это за счастье
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:24

  investorkiev написав:Доходность 7% нда...
Депозиты чистыми 4% нда уж....

Заканчивается период, когда чел с 1 млн дол мог жить как король в Киеве.
Все скромнее и скромнее...
Квартиры если «в лоб покупать» то тоже.. сколько? 8% годовых? 150 аренд?


Это я про евробонды написал, ОВГЗ в долларах тоже сейчас по 7% на 2 года и 6,5% на 1 год.
Банки 4,5% на год чистыми - это максимум, а вообще 3,5%
Живите своим умом!
zzzzzz
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