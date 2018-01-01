Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:У нас за весь год ипотечных кредитов от банков было выдано чуть больше чем на 1 млрд.грн.
Радоваться или огорчаться ? Я немножко догадываюсь что если %% по кредиту будут как в Англии 3% годовых и сами кредиты будут раздавать налево-направо то и цена недвиги будет гораздо ближе к лондонской чем к текущим уровням. Я это к тому что для пересичного условно пофигу есть кредит или нет. Если его нету -будет горбатиться 10 лет что-бы купить хруща за 30куе Если кредит есть -будет горбатиться 30 лет что-бы вернуть условных 300куе за ту-же хату взятую в кредит. Зато ВВП как вырастет....
Заканчивается период, когда чел с 1 млн дол мог жить как король в Киеве. Все скромнее и скромнее... Квартиры если «в лоб покупать» то тоже.. сколько? 8% годовых? 150 аренд?
а у вас деньги во времени ничего не стоят? сколько вы ждали свои круши от зарядки до ключей хотя бы? + время и деньги на ремонт и каков инвестиционный период? выходить из этого актива не будете от слова совсем? думаю 7% это за счастье