Додано: Сер 24 лип, 2019 23:09

На фупе обсуждают отмену субсидий. Зеля прощупывает мнение и запускает своих ботов для обозления молодежи на всю жизнь проработавших и получивших нищенскую пенсию пенсионеров. Это привет покупателям недвиги, может быть еще волна обвала цен. Как отменят субсидии, цена просто рухнет, так как пенсионеры начнут массово продавать квартиры в больших городах, чтоб жить на эти деньги где-то в другом месте. Многих кинут или, вообще, закопают, но кого это волнует. Правда, примут интересный закон. Надо будет за год заработать стоимость квартиры. Иначе купить нельзя будет, будет штраф, будет считаться, что с денег не уплачены налоги. Все будет продумано, чтоб скупил беня. И молодежи к тому времени будет уже не до того, она будет обустраиваться в Польше, подальше от очередных мародеров.