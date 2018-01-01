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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 лип, 2019 22:52
zzzzzz написав:
А Виталька видать очень обос.ался, боится что снимут с потоков
2.Продлят "синюю" ветку в сторону жилмассива Теремки-2. Здесь возведут две новых станции и 3,4 километра тоннелей.
ВТФ? заворот на т.з. майбутні Теремки-3 мається на увазі? ... ще й 2і станції
#noFOMO
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TylerTruman_
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Додано: Сер 24 лип, 2019 23:09
На фупе обсуждают отмену субсидий. Зеля прощупывает мнение и запускает своих ботов для обозления молодежи на всю жизнь проработавших и получивших нищенскую пенсию пенсионеров. Это привет покупателям недвиги, может быть еще волна обвала цен. Как отменят субсидии, цена просто рухнет, так как пенсионеры начнут массово продавать квартиры в больших городах, чтоб жить на эти деньги где-то в другом месте. Многих кинут или, вообще, закопают, но кого это волнует. Правда, примут интересный закон. Надо будет за год заработать стоимость квартиры. Иначе купить нельзя будет, будет штраф, будет считаться, что с денег не уплачены налоги. Все будет продумано, чтоб скупил беня. И молодежи к тому времени будет уже не до того, она будет обустраиваться в Польше, подальше от очередных мародеров.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 24 лип, 2019 23:11
Вот когда будет принят такой закон, что большинство покупателей просто не сможет купить квартиру, это будет ценовое дно! Но скупать будет беня.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 24 лип, 2019 23:13
Игра будет очень грязная. Так что забейте на нее. Покупайте лучше слитки золота и серебра.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 24 лип, 2019 23:14
hxbbgaf написав:
Игра будет очень грязная. Так что забейте на нее. Покупайте лучше слитки золота и серебра.
Лучше onegold.com не реклама, но сам принцип более интересен в своременном мире.
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Понаехал
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Додано: Сер 24 лип, 2019 23:14
hxbbgaf написав:
На фупе обсуждают отмену субсидий. Зеля прощупывает мнение и запускает своих ботов для обозления молодежи на всю жизнь проработавших и получивших нищенскую пенсию пенсионеров. Это привет покупателям недвиги, может быть еще волна обвала цен. Как отменят субсидии, цена просто рухнет, так как пенсионеры начнут массово продавать квартиры в больших городах, чтоб жить на эти деньги где-то в другом месте. Многих кинут или, вообще, закопают, но кого это волнует. Правда, примут интересный закон. Надо будет за год заработать стоимость квартиры. Иначе купить нельзя будет, будет штраф, будет считаться, что с денег не уплачены налоги. Все будет продумано, чтоб скупил беня. И молодежи к тому времени будет уже не до того, она будет обустраиваться в Польше, подальше от очередных мародеров.
ну и на кой хрен кому-либо эти обсиканые(с) хрущи если их некому будет впарить???
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plugatyrev
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Додано: Сер 24 лип, 2019 23:19
На цену влияет расположение, а обсикать можно все. Беня потом снесет эти хрущи и построит то, что ему надо. Где самые вкусные варианты. Или же просто скупит их коррупционным путем через своих судей и исполнителей за копейки, а потом вывалит на продажу, где варианты не такие сладкие. И тогда уже скупят корпорации, которые будут владеть тысячами кварти и сдавать их в аренду. Не будьте глупыми.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Сер 24 лип, 2019 23:21, всього редагувалось 1 раз.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 24 лип, 2019 23:20
hxbbgaf написав:
На цену влияет расположение, а обсикать можно все. Беня потом снесет эти хрущи и построит то, что ему надо. Не будьте глупыми.
если все уедут зачем что-то строить?? распахать все и засеять рипаком и заставить китайскими солнечными панелями
Востаннє редагувалось plugatyrev
в Сер 24 лип, 2019 23:23, всього редагувалось 1 раз.
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plugatyrev
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Додано: Сер 24 лип, 2019 23:22
plugatyrev написав: hxbbgaf написав:
На цену влияет расположение, а обсикать можно все. Беня потом снесет эти хрущи и построит то, что ему надо. Не будьте глупыми.
если все уедут зачем что-то строить??
Ну, все все равно не уедут. По крайней мере, они на это надеятся.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 23:24
Понаехал написав: hxbbgaf написав:
Игра будет очень грязная. Так что забейте на нее. Покупайте лучше слитки золота и серебра.
Лучше onegold.com не реклама, но сам принцип более интересен в своременном мире.
Трейдуны и дурачащие их брокеры? Они пропадут с бабками в один день и пикнуть не успеете.
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hxbbgaf
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