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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 лип, 2019 23:28
hxbbgaf написав: plugatyrev написав: hxbbgaf написав:
На цену влияет расположение, а обсикать можно все. Беня потом снесет эти хрущи и построит то, что ему надо. Не будьте глупыми.
если все уедут зачем что-то строить??
Ну, все все равно не уедут. По крайней мере, они на это надеятся.
постутопическая картина: всех кинули, остальные уехали, а те кто остался выстроились в очередь за тем что им не нужно.
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plugatyrev
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Додано: Чет 25 лип, 2019 06:38
hxbbgaf написав:
На фупе обсуждают отмену субсидий. Зеля прощупывает мнение и запускает своих ботов для обозления молодежи на всю жизнь проработавших и получивших нищенскую пенсию пенсионеров. Это привет покупателям недвиги, может быть еще волна обвала цен. Как отменят субсидии, цена просто рухнет, так как пенсионеры начнут массово продавать квартиры в больших городах, чтоб жить на эти деньги где-то в другом месте. Многих кинут или, вообще, закопают, но кого это волнует. Правда, примут интересный закон. Надо будет за год заработать стоимость квартиры. Иначе купить нельзя будет, будет штраф, будет считаться, что с денег не уплачены налоги. Все будет продумано, чтоб скупил беня. И молодежи к тому времени будет уже не до того, она будет обустраиваться в Польше, подальше от очередных мародеров.
Где то так и будет. Для Сороса - у нас многовато населения. Особенно пожилого.
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